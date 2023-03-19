Об этом 24 Каналу рассказал российский правозащитник Марк Фейгин. Но между тем многое указывает на то, что в Крыму был двойник диктатора.

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Съемка состоялась раньше времени

Фейгин отметил, что даже если Путин и был в Крыму, то это была преждевременная съемка. Он точно не выступал там в прямом эфире. Здесь неважно, было ли это или позавчера, или год назад, а может, это был вообще двойник диктатора, важно то, что есть телевизионная картинка, но, конечно, это не прямой эфир.

Ракета прилетит или дрон. В это они верят. Путин мог влететь в Крым незаметно, возможно, на авто въехал, час или полтора был, обратно в президентский борт и улетел. За такое время, даже если бы узнали, что он там, не успели бы выстрелить,

– заметил российский правозащитник.

Он добавил, что подобные операции готовятся заранее очень тщательно. У Путина было две причины посетить Крым. Во-первых, это годовщина так называемого референдума, хотя никаких празднований не устраивали. Во-вторых, если бы Путин даже в Крым не съездил, тогда бы все точно признали его трусом.

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Путину важно было показать, что он не трус

По словам российского правозащитника, вторая причина для Путина даже важнее. Все-таки он считает Крым своим детищем, которое останется с ним навсегда. Там до линии фронта не так далеко, да еще здесь окопы роют. Если бы Путин сюда не приехал, это был бы еще и сигнал для крымчан, что нужно точно паковать чемоданы и уезжать.

"Это тоже играет роль, потому что разговоры о том, что оттуда люди вещи вывозят, имущество продают, есть, и они об этом знают. Никто же не хочет встретиться с офицерами ВСУ. Я думаю, что здесь играет роль именно та пропагандистская сторона, мол, Путин демонстрирует, что он может приехать", – подчеркнул Фейгин.

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