Об этом в комментарии 24 Каналу заявил глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров. По его словам, некоторые эксперты утверждают, что это был не сам президент страны-агрессора, а его двойник.
Смотрите также Путин хочет показать, что он не трус, – Фейгин о визите в Крым
"Как бы ни было, понятно, что Крым для Путина есть, остается сакральной темой, благодаря которой он хочет все еще мобилизовывать российское общество", – сказал он.
Чубаров убежден, что после выдачи Международным уголовным судом ордера на арест, Путин должен где-то появиться якобы публично. Мол, местный гауляйтер Севастополя Михаил Развожаев признал, что до последнего они ждали на включение президента России в режиме видеосвязи.
А он явился. Это решил в последний момент. Он пытается демонстрировать миру, что этот выданный ордер на арест для него ничего не значит,
– заявил глава Меджлиса крымскотатарского народа.
Безопасность российского диктатора
Рефат Чубаров отметил, что Владимир Путин вылетал из Крыма с аэродрома Бельбек вблизи Севастополя. По его мнению, место прилета и вылета президента России выбрали неслучайное, ведь этот аэродром теперь военный.
"Он полностью под прикрытием, защитой Черноморского флота России. Я думаю, что все мощности российской оккупационной армии были направлены на обеспечение безопасности российского диктатора", – рассказал он.
Что означает визит Владимира Путина во временно оккупированный Крым: смотрите видео
У Путина нет шансов
Глава Меджлиса крымскотатарского народа уверен, что у президента страны-агрессора нет никаких возможностей, чтобы заверить своих поклонников в оккупированном Крыму в том, что полуостров, как ранее утверждали россияне, "навеки включен в состав России".
"Все теперь осознают в Крыму, что освобождание уже неотвратимо. И поэтому сотни тысяч людей ожидают этого – крымские татары, этнические украинцы, другие люди, которые остаются преданными украинскому государству", – сказал Чубаров.
Он отметил, что со страхом об освобождении Крыма думают те, кто служит оккупантам или поселился на временно оккупированном полуострове.
Визит Владимира Путина во временно оккупированный Крым: что известно
- Российский диктатор Владимир Путин посетил временно оккупированный Крым 18 марта – в годовщину оккупации.
- Но это мог быть не сам Путин, а его двойник. Его разоблачили по одной детали.
- На визит президента страны-агрессора в Крым отреагировали в украинском МИДе. Там заявили, что временно оккупированный полуостров страдает от агрессии Кремля уже 9 лет.