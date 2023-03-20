Об этом в эфире 24 Канала заявил политический психолог Валентин Ким. Вместе с тем он подчеркнул, чтобы двойник был, о котором заговорили после визита в Крым, он должен отвечать некоторым требованиям.

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Первое – идентичность

Двойник должен быть именно идентичным, а не похожим на того же Владимира Путина. Для диктаторов очень важен вопрос легитимации власти. Если элиты догадаются, что Путин ненастоящий, то либо уберут его, либо сделают послушным, считает Ким.

Элитам проще убрать Путина и управлять двойником. Поэтому двойник опасен именно для Путина,

– сказал политический психолог.

Второе – изменение на протяжении жизни

Каждый человек меняется в течение жизни: его телосложение, походка и другое. В двойнике важно, чтобы он был похож не здесь и сейчас, а через 10 – 30 лет тоже, подчеркнул спикер.

"Невозможно создать идентичного человека – походку, произношение, тембр. Это все насыщено индивидуальностью. Для диктаторов главное, чтобы никто не сомневался, что у них есть легитимная власть", – еще раз подчеркнул на главном Ким.

Что значит визит в Мариуполь

Поездка Путина – ответный ход, уверен политический психолог. Показать Западу и Востоку (прежде всего Си Цзиньпину на фоне его приезда в Москву), что кремлевский диктатор контролирует ситуацию.

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"Он лично подтверждает, что эта территория принадлежит ему – и Крым, и Мариуполь. Своим визитом он пытается легитимизировать. А в стратегическом плане – это соответствующий шаг. То есть Путин не владеет инициативой – он в ответ на визиты других политиков должен делать и свое ", – резюмировал Валентин Ким.

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