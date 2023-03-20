С лицом диктатора происходило что-то странное. Такое впечатление, будто подбородок Путина "живет своей жизнью". Соответствующие кадры обнародовали в телеграмм-каналах, информирует 24 Канал.
К теме "Это неправда, это все напоказ": пропагандисты опубликовали "интересное" видео с Путиным в Мариуполе
Путин мог быть в маске
В сети сделали выводы, что Путин выглядел как фантомас. Появились мысли, не было ли у диктатора на лице маски.
Обратили внимание на момент, когда Путин поправил подбородок. При этом все его лицо двигалось вверх. Заметили, вероятно, это стечение обстоятельств, но выглядело жутко.
На лице Путина могла быть маска: видео
Визит Путина в Мариуполь: что известно
- Ночью 19 марта Путин вроде бы приехал во временно оккупированный и разрушенный россиянами Мариуполь. В Минобороны Украины подчеркнули, что диктатор совершил визит как вор – под покровом ночи.
- Российские пропагандисты опубликовали кадры якобы встречи российского диктатора с местными жителями у жилого комплекса. Кстати, появились эпические кадры, где слышен голос кричащей женщины: "Это все неправда! Это все напоказ!".
- Советник министра внутренних дел Вадим Денисенко отметил, что Путин не брал с собой личных оператора и фотографа. Очевидно, потому что боится.