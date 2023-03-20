С лицом диктатора происходило что-то странное. Такое впечатление, будто подбородок Путина "живет своей жизнью". Соответствующие кадры обнародовали в телеграмм-каналах, информирует 24 Канал.

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Путин мог быть в маске

В сети сделали выводы, что Путин выглядел как фантомас. Появились мысли, не было ли у диктатора на лице маски.

Обратили внимание на момент, когда Путин поправил подбородок. При этом все его лицо двигалось вверх. Заметили, вероятно, это стечение обстоятельств, но выглядело жутко.

На лице Путина могла быть маска: видео

Визит Путина в Мариуполь: что известно