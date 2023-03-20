З обличчям диктатора відбувалось щось дивне. Таке враження, ніби підборіддя Путіна "живе своїм життям". Відповідні кадри оприлюднили в телеграм-каналах, повідомляє 24 Канал.

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Путін міг бути в масці

У мережі зробили висновки, що Путін виглядав наче фантомас. З'явились думки, чи не було в диктатора на обличчі маски.

Звернули увагу на момент, коли Путін поправ підборіддя. При цьому його все обличчя рухалось вгору. Зазначили, ймовірно, це збіг обставин, але виглядало моторошно.

На обличчі Путіна могла бути маска: відео

Візит Путіна до Маріуполя: що відомо