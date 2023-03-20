Фанаты Путина уже не очень активны

Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест Путина по подозрению в незаконной депортации детей и незаконном перемещении украинцев в Россию. Ордер, даже "орден", которого "великий собиратель земель" и автор геноцида против украинского народа заслужил. Так называемая детская омбудсмен России Мария Львова-Белова тоже попала в "почетный" легион "ордероносцев" Гааги.

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Сам Путин красноречиво отмалчивается и бравурно ездит в незаконно аннексированный Россией Крым. Наверное, в последний раз. Наверное, чтобы воспоминания остались, потому что до контратаки Вооруженных Сил Украины – считанные дни. Точно для того, чтобы создать жалкую картинку для своих россиян, которых он для отражения контрнаступления бесспорно не пожалеет. Ни одного из тех 400 тысяч, которых еще планирует тихо мобилизовать в дополнение к 327 тысячам отправленных на убой на украинскую землю, икающуюся ему кровью собственного народа, международными санкциями и уголовными ордерами.

Нет того предела, за который не готов переступить "русский карлик" на поводке у своих империалистических амбиций. Даже сезон "хлопка" не испугал. Хотя не факт, что видео с Крыма снято на самом деле на временно оккупированном полуострове, а не на хромакее. Не факт, что на видео сам Путин, а не кто-нибудь из его многочисленных двойников. Да и куда же теперь поедет подозреваемый агрессор, арест которому грозит на территории 123 стран мира.

От подозрения из Гааги укрыться непросто, даже в бункере. Подозрения, уже ставшее более чем историческим, чем бы оно ни увенчалась на практике. Путин стал четвертым в мире президентом, официально получившим ордер на арест со стороны Международного суда в Гааге, и первым в Европе. Первый хоть в чем-то, потому что в остальных начинаниях только отстает. Хотя от Европы в России разве что территориальный налет.

Те же, кто ежедневно упорно и пламенно рвет на себе рубашку за 30 серебряников от диктатора, как-то не слишком смело поддерживают того, с кем за кровавые деньги и проплаченную идею божились быть до конца. Правда, довольно оперативно. Кремлевская политическая верхушка ордер окрестила никчемным, жалким, антизаконным:

Дмитрий Медведев призывает решением Гааги "подтереться";

Мария Захарова называет его не имеющим значения "рецептом" и снова клянчит о переговорах и снятии санкций;

Рамзан Кадыров призывает дать Путину премию мира.

Где-то мы такое уже слышали: именно так официальная Москва реагирует и на все другие решения международных институций по пренебрежению международными нормами и нарушениями прав человека и территориальной целостности других стран. Так она оценивает все постулаты и постановления, осуждающие режим правления России и обнажающие мир и им самим их подлинное лицо.

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Так что чуда не произошло. А вот вялостью и слабостью реакций проявили себя русские пропагандисты. Несколько угроз ядерным ударом, пара мемов с Джо Байденом, скупые оскорбления – все, что смогли Владимир Соловьев, Маргарита Симоньян и Ольга Скабеева. Может быть, не проплатили. Вероятно, еще методички не прописали. Не исключено, что сами боятся сесть на лавочку в трибунале рядом, хотя должны уже понять: наговорили давно и далеко не на один ордер.

"Черная метка" для Путина

"Окружение Путина уже взялось искать ему преемника", – говорят в украинской разведке. Убеждены: настроения среди политической верхушки Кремля и окружение диктатора изменились. Мнения экспертов, впрочем, разделились. Элиты России этот сигнал пропустят и дальше будут ехать на "красный" без тормозов.

"Вряд ли их уже что-то остановит", – утверждает политтехнолог Юрий Подорожний. Он анализирует: "Они уже давно спокойно спят. То, что они делают, нормальных адекватных людей, у которых есть хотя бы грамм совести, уже разорвало бы на части. Таких ордеров, как в отношении Путина, просто нужно выдать больше, в том числе и для пропагандистов .Кто бы ни пришел после Путина, будет таким же имперцем и государственником".

Диктатора сдадут, спишут, выбросят на свалку истории свои же. Процесс замены Путина запущен неотвратимо, окружение уже подыскивает кандидатуры, потому что хочет обратно свою сытую жизнь и поездки за границу, как минимум. "Черная метка" теперь с Путиным навсегда. Никто не хочет, чтобы такое клеймо поставили и на нем.

Кто может стать преемником агрессора

Следующим сесть в кресло главы Кремля может и сын руководителя российского Совбеза Николая Патрушева, действующий министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев. Такое мнение предполагает политический эксперт, руководитель Центра общественной аналитики "Башня" Валерий Клочок.

"В России смущены заявлением о потенциальном аресте Путина. Это "черная метка" для Путина. Это понимают российские чиновники, поэтому пытаются отмежеваться от цивилизованного западного мира. Говорят своему населению, что ничего не происходит. Но я далек от мысли, что они спокойны за свое будущее, потому что прекрасно понимают, что после потери Путиным власти ответственность тех, кто его обслуживал, никуда не денется.

Опасаюсь, правда, чтобы не произошло так, что вину за войну перекинут только на Путина, и удастся избежать коллективной ответственности. Но мир может двигаться сейчас по сценарию, когда именно смена Путина как персоны, переложение на него ответственности станет тем "окном Овертона" для решения внутрироссийской проблемы. Если кто-то другой, не Путин, будет уполномочен на принятие не таких решений, то он не уйдет от ответственности, но войска России могут быть выведены с территории Украины. Однако угроза от путинского оцепления никуда не исчезнет, что надо учитывать", – размышляет Валерий Клочок.

Мощным сигналом для мировых лидеров и от них явилось решение Международного уголовного суда. Единогласно топчиновники цивилизованных стран мира поддержали решение Гааги. Назвали его оправданным, справедливым и вполне заслуженным. "Никто не может стоять выше закона", – уверены европейские чиновники. Виновным в совершении военных преступлений считают российского президента и в Белом доме.

Однако есть и такие, кому чувство отвращения и стыда не присуще, несмотря на все бесчеловечные и безнравственные преступления Кремля. Геноцида против Украины не видят, а готовы говорить с агрессором, жать ему руку и искать какие-то точки соприкосновения и продвижение с Россией, которая двигаться умеет только назад, только в направлении бездны, при этом увлекая за собой других:

генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш планирует и дальше говорить с Путиным, чтобы "решить стоящие перед ним вопросы";

президент Сербии Александар Вучич считает ордер "шагом к неслыханной эскалации" и заявляет о "начале" третьей мировой;

а вот верный антиевропейский товарищ российского диктатора и главный парламентарий Венгрии Виктор Орбан пока отмалчивается;

так же тихонько сидит и самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко. Наверное, думает, в Гааге его не заметят или забудут (глубоко заблуждается).

Возможно, на самом деле не стыд, а страх, страх перед наказанием за грехи, подобные путинскому, руководит такими персоналиями как президент Сербии, президент КНР Си Цзиньпин. Они Путина, очевидно, считают отнюдь не преступником, а партнером. Таково мнение общественного и политического деятеля из США, депутат окружного собрания округа Рок в штате Висконсин Юрий Рашкин. Так что диктаторы могут даже ситуативно объединяться для противостояния с Западом: "Сейчас Путина пытаются делегитимизировать на международном уровне, чтобы он стал официально признанным изгоем и прокаженным. Вопрос, будут ли его ловить и сажать – очень интересный."

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Но пусть Путин нервничает. Да, за ним будут охотиться, потому что он будет иметь еще более конкретную цену. Это не пустое заявление. Это мина замедленного действия. Но интересный момент, что на определенный период такие шаги от Гааги могут сплотить диктаторов, потому что теперь все осознали – если можно подвесить Путина, то и лидера Китая можно потенциально, ведь у него тоже большие проблемы по отношению к людям. Обычно диктаторы хорошо не заканчивают. Это серьезное подталкивание камня. Хотелось бы, чтобы такой несчастный конец пришел для них быстрее", – замечает Юрий Рашкин.

Си Цзиньпина не тревожит ордер для Путина

В третий раз лидер Поднебесной Си Цзиньпин от намерений продолжить развивать всеобъемлющее сотрудничество и ездить в Москву не отказывает даже Путину в статусе "ордероносном". Впрочем, далеко не факт, что поедет туда с сюрпризами и подарками для Путина. "По крайней мере, приятными они точно не станут", – прогнозирует эксперт-международник, дипломат Ярослав Войтко.

"Сейчас ситуация совсем изменилась и она совсем не устраивает Китай, которому нужно воспользоваться этой ситуацией, чтобы закрепить за Россией статус вассала, но при этом не позволить России окончательно проиграть и развалиться. Ведь это будет означать повышение авторитета и победу западного мира. Китай вместе с Россией, Ираном и Северной Кореей хочет показать, что не может Запад в этом мире доминировать, а должен быть сдержан.

Китай не хочет окончательного поражения России в этой войне, но при этом Пекин будет пытаться извлечь как можно больше выгод из этого визита только для себя. Да, Си сейчас на растяжке, поэтому свою позицию он скорректирует, но на поверхности все останется, как и было. Каждая сторона будет хотеть извлечь свою выгоду из этого визита. Для мира Путин и Си будут показывать хорошую картинку дружбы, но сюзерен Китай будет еще больше закрепляться в своей главенствующей роли над вассалом Россией", – говорит Войтко. Кстати, это уже будет сороковая встреча Путина и Си.

Как именно удастся привлечь Путина к ответственности с учетом правовых нюансов, и кто из глав 123 стран может помочь его аресту – вопросы пока открыты. Одно очевидно точно: лицо низменного кровавого диктаторского режима Путина больше ни за какими масками и двойниками не скрыть. Лицо настоящего военного преступника и террориста, пусть пока только подозреваемого.