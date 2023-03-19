Просто поражение не подойдет, врага нужно разгромить

Заметьте, не о плане наступления, который есть военной тайной, а о том, к чему мы от этого наступления стремимся. Тогда станет ясно, что считать успехом или, соответственно, неудачей наступления.

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Целью является деоккупация украинских земель? Бесспорно. Но освободить все земли этим летом не получится, это понятно. А если не все, то это уже предательство или победа?

На самом деле логика войны в том, что наступлением мы стремимся к победе – как условие максимально крепкого мира. Для этого необходимо нанести недоимперии не просто очередное поражение. Нужен разгром.

То есть успешным результатом наступления, во-первых, будет явное, неоспоримое и унизительное поражение недоимперии. Такое поражение не смогут скрыть или извратить российские пропагандисты. Во-вторых, необходимо нанести недоимперии существенные потери в живой силе и технике.

Надеемся и верим в выход ВСУ к Азовскому морю с освобождением Мелитополя, Бердянска и, возможно, Мариуполя. Также безусловным успехом, который не проглотит пропаганда недоимперии, станет освобождение Луганска.

Но это не все! Нельзя допустить, чтобы войска агрессора просто отступили, сохранив живую силу и технику, как это произошло под Киевом, Харьковом и Херсоном. Для разгрома нужно, чтобы они попали в котел или несколько котлов, были уничтожены и больше не могли участвовать в войне. Чтобы из всех российских телеящиков раздавалось траурное нытье и маразм об атаках на Вашингтон через реку Потомак воображаемым ядерным дроном "Посейдон".

Залог успеха ВСУ

Как этого добиться? Известно из многих публикаций, что сейчас в странах-союзниках проходят подготовку около 60 тысяч украинских воинов. Их научат вести бой по тактикам НАТО и оснастят вооружением НАТО.

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Однако тотального численного превосходства над агрессором мы не получим. Такое преимущество придется создавать на конкретных участках фронтов благодаря быстрым скрытым маневрам. Это не просто.

Само по себе наличие современного вооружения – всех этих танков, бронетранспортеров, крылатых бомб и прочего – не обеспечивает автоматического преимущества на поле боя. Тот же британский танк Challenger за 20 с лишним лет боевого применения получил серьезные повреждения только однажды. Да и то это произошло, когда в него по ошибке выстрелил другой Challenger.

Но это было в Ираке, когда оборонительные позиции противника были уничтожены штурмовой авиацией. Это стало возможным после подавления иракской ПВО ракетными ударами НАТО. В нынешний период противостояние с недоимперией это, к сожалению, невозможно. Техника НАТО для наступления – условие необходимое, но недостаточное. Условно говоря, для шахматного турнира фигуры и доска, конечно, нужны, но победу в нем обеспечивает шахматный талант гроссмейстера, умение выстроить выигрышную тактику и нейтрализовать контригру соперника.

Залог нашего успеха – в стремительных атаках там, где враг их не ждет. В применении полученного арсенала с умом и по месту, а не для лобовых атак. В прорывах ДРГ у тыл врага, чтобы кошмарить его, наводя панику. В реализации праведного гнева, которым пылают наши воины и большинство украинцев.

Я не говорю о чем-то фантастическом или тайном. Уверен, что все понимают в нашем Генштабе. Как и в генштабе врага. Я хочу, чтобы и мы понимали: еще ничего не решено. Война – процесс очень сложный. Нелинейный и неарифметический. Результат в ней дают не только продуманный план кампании, но и военный успех, сопровождающий справедливое дело по освобождению родной страны.