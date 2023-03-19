Расследованием установлено, что генерал-полковник вооруженных сил России, возглавляя группировку "Центр", участвовал непосредственно в подготовке и организации вторжения подчиненных подразделений на территорию Украины. Об этом военный эксперт Олег Жданов сказал в стриме на своем ютубе, сообщает 24 Канал.

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"Пакуйте чемоданы, господин Лапин!"

Фамилию пока не называют. Но, отмечает Жданов, мы можем предположить, что в этот период руководил генерал-полковник Александр Лапин. Дело передается в суд, который, скорее всего, вынесет приговор. Тогда мы через международные правоохранительные органы типа Интерпола будем требовать выдать этого преступника.

Это начало большого пути. Первым эту дорожку проторил Владимир Путин,

– утверждает военный эксперт.

Сторонники диктатора говорят, что им плевать. Мол, этот суд не имеет никакой силы.

"Очень даже имеет. Особенно реакция международных лидеров – даже Олаф Шольц сказал, что никто не может быть выше закона и поддержал ордер на арест Путина, выданный Международным уголовным судом. Перед этим решение поприветствовал Джо Байден", – подчеркнул Жданов.

Он акцентирует, что таким образом России демонстрируют, что она – страна-изгой. Русские одни против всего цивилизованного мира.

Для Лапина – пакуйте чемоданы. Рано или поздно вас выдадут, никуда вы не денетесь. После нашей победы основных военных преступников, совершавших беспредел на нашей территории, выдадут, это 100%. Так всегда бывает – среднее и высшее звено отвечает,

– отмечает Жданов.

Люди, которые сдвинут Путина с должности, уверен военный эксперт, их и выдадут. Таким образом, они смогут первично загладить вину и создать основу для переговорного процесса и дальнейшего урегулирования ситуации вокруг будущего существования российского государства.

Жданов об аресте генерал-полковника Лапина: смотрите видео

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