Об этом 24 Каналу рассказал российский правозащитник Марк Фейгин. По его словам, в решении арестовать Путина есть определенный символизм, но он может легко конвертироваться в реальные действия.

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Какова будет реакция Путина

Правозащитник убежден, что Владимир Путин спустя некоторое время все же отреагирует на ордер о своем аресте. По мнению Фейгина, он может отшутиться об этом, мол, западные партнеры так пошутили, а сам станет всех успокаивать и объяснять, что это их не касается, а Запад не понимает Россию.

По словам Марка Фейгина, Путина будет прибегать к конспирологии и снова начнет обвинять США.

Он об этом скажет, потому что ему нужно внушить какую-то степень покоя аппарат власти, что якобы ничего страшного и все идет в свою очередь,

– отметил правозащитник.

Он также добавил, что Путин иногда говорит то, что не хочет говорить и в этом случае будет тоже самое, потому что ему нужно успокоить свой властный аппарат, а поскольку ничего серьезного он сказать не может, то будет говорить о вине Запада и о том, что война расставит все на свои места.

Ордер на арест существенно изменяет ситуацию

Марк Фейгин убежден, что, несмотря на то, что арест Путина может казаться чем-то фантастическим, не означает того, что этого ареста никогда не произойдет. Он отметил, что диктатор будет терять силу, власть, он будет стареть и становиться слабым, он может проиграть войну, а и Россию может измениться власть.

Как Путин может отреагировать на ордер на арест: смотрите видео

В будущем это может привести к реальным проблемам у Путина. К тому же, уже сейчас ордер в определенной степени ограничивает террориста в передвижении по миру, поскольку все страны Европы, кроме Беларуси, признают юрисдикцию Международного уголовного суда.

"Я бы не стал говорить, что это только символическое решение. Это оценка, которая сама по себе уже самодостаточна. Я думаю, что у этого точно будет продолжение и причем процессуальное", – отметил Марк Фейгин.

Что известно о предполагаемом аресте Путина