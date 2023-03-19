Розслідуванням встановлено, що генерал-полковник збройних сил Росії, очолюючи угрупування "Центр", безпосередньо брав участь у підготовці та організації вторгнення підлеглих підрозділів на територію України. Про це військовий експерт Олег Жданов сказав у стримі на своєму ютубі, повідомляє 24 Канал.

До теми Йому треба заспокоїти апарат влади, – Фейгін припустив, як Путін відреагує на новини з Гааги

"Пакуйте валізи, пане Лапін!"

Прізвище поки не називають. Але, зауважує Жданов, ми можемо припустити, що у цей період керував генерал-полковник Алєксандр Лапін. Справа передається до суду, який, найімовірніше, винесе відповідний вирок. Тоді ми через міжнародні правоохоронні органи на кшталт Інтерполу будемо вимагати видати цього злочинця.

Це початок великого шляху. Першим цю доріжку торував Владімір Путін,

– стверджує військовий експерт.

Прихильники диктатора кажуть, що їм начхати. Мовляв, цей суд не має жодної сили.

"Дуже навіть має. Особливо реакція міжнародних лідерів – навіть Олаф Шольц сказав, що ніхто не може бути вище закону і підтримав ордер на арешт Путіна, виданий Міжнародним кримінальним судом. Перед цим рішення привітав Джо Байден", – наголосив Жданов.

Він акцентує: таким чином Росії демонструють, що вона – країна-вигнанець. Росіяни одні проти всього цивілізованого світу.

Для Лапіна – пакуйте валізи. Рано чи пізно вас видадуть, нікуди ви не дінетеся. Після нашої перемоги основних військових злочинців, які здійснювали безчинства на нашій території, видадуть, це 100%. Так завжди буває – середня та вища ланка відповідає,

– зазначає Жданов.

Люди, які посунуть Путіна з посади, переконаний військовий експерт, їх і видадуть. Таким чином вони зможуть первинно залагодити провину і створити основу для переговорного процесу і подальшого врегулювання ситуації довкола майбутнього існування російської держави.

Жданов про арешт генерал-полковника Лапіна: дивіться відео

Який вплив рішення має на Путіна