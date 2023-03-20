Подобные визиты с точки зрения главы государства выглядели очень смешно, и на это указывает несколько вещей. Такое мнение в эфире 24 Канала выразил бывший сотрудник КГБ и Службы внешней разведки России Сергей Жирнов.

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Жирнов подчеркнул, что это был прощальный визит двойника Путина, потому что настоящий никуда не ездит.

Он вспомнил, когда в Крым приехал Николай Патрушев проводить совещание по безопасности, 8 октября там произошел взрыв на крымском мосту. А на днях случился взрыв в здании ФСБ в Ростове, поэтому Путин ехать никуда не решился бы.

Детали вызывают сомнения

"Почти без охраны, без кортежа, без ничего приехал в Мариуполь. Ходил у населения по квартирам, и столик ему поставили прямо среди детской площадки и несколько карт и фото показали", – акцентировал говорящий.

Впоследствии Путин якобы приехал в Ростов, но оттуда не показали ни одного внешнего здания, а в Мариуполе показали вертолет, садящийся на какой-нибудь асфальт, а такого асфальта в России миллиарды километров. И подобные видео очень легко снять где-нибудь под Москвой, убежден эксперт.

Из Ростова показали, как Путин заходил в определенное здание, где сидели генералы.

Но чем это помещение в Ростове якобы отличается от бункера министерства обороны в Москве? Ничем,

– заметил спикер.

Жирнов о визитах двойника Путина: смотреть видео

"В Севастополе был не он"

Сообщалось, что об этих визитах Путин никого не предупреждал. Жирнов иронически провел параллели с гоголевским "Ревизором". Даже если предположить, что это был настоящий Путин, в Севастополе кроме посещения школы он ничего не сделал.

Если глава государства приезжает на девятую годовщину "торжественного присоединения" целого региона к России, то, конечно, там нужно было хотя бы собрание собрать, речь сказать, отметить это дело, военных посетить в Севастопольской бухте,

– заметил Жирнов.

Он уверен, что в Севастополе был не Путин. Он упомянул также видео из Крыма, на котором Путин активно размахивает правой рукой. Однако уже 23 года все наблюдают, что Путин ходит с правой рукой так, будто поддерживает со стороны невидимую саблю. У него она никогда не двигается.

Двойник преступника

Жирнов также отметил, что во время визита Путина в Бурятию город Улан-Удэ зачищали в течение 3 дней. Когда тот приезжал в Волгоград, там за неделю начинали красить снег и в день приезда остановили вообще все, там невозможно было ни проехать, ни пройти.

А тут он просто без охраны на машинке со встречным движением, никого не остановили, никого не предупредили. И вот ревизор такой приехал. Ну смешно это все на самом деле,

– подчеркнул эксперт.

Он отметил, что сейчас важно то, что в любом случае в Мариуполь и Севастополь приезжал двойник подозреваемого, находящегося в розыске Международного уголовного суда в Гааге.

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