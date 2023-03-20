Подобные визиты с точки зрения главы государства выглядели очень смешно, и на это указывает несколько вещей. Такое мнение в эфире 24 Канала выразил бывший сотрудник КГБ и Службы внешней разведки России Сергей Жирнов.
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Жирнов подчеркнул, что это был прощальный визит двойника Путина, потому что настоящий никуда не ездит.
Он вспомнил, когда в Крым приехал Николай Патрушев проводить совещание по безопасности, 8 октября там произошел взрыв на крымском мосту. А на днях случился взрыв в здании ФСБ в Ростове, поэтому Путин ехать никуда не решился бы.
Детали вызывают сомнения
"Почти без охраны, без кортежа, без ничего приехал в Мариуполь. Ходил у населения по квартирам, и столик ему поставили прямо среди детской площадки и несколько карт и фото показали", – акцентировал говорящий.
Впоследствии Путин якобы приехал в Ростов, но оттуда не показали ни одного внешнего здания, а в Мариуполе показали вертолет, садящийся на какой-нибудь асфальт, а такого асфальта в России миллиарды километров. И подобные видео очень легко снять где-нибудь под Москвой, убежден эксперт.
Из Ростова показали, как Путин заходил в определенное здание, где сидели генералы.
Но чем это помещение в Ростове якобы отличается от бункера министерства обороны в Москве? Ничем,
– заметил спикер.
Жирнов о визитах двойника Путина: смотреть видео
"В Севастополе был не он"
Сообщалось, что об этих визитах Путин никого не предупреждал. Жирнов иронически провел параллели с гоголевским "Ревизором". Даже если предположить, что это был настоящий Путин, в Севастополе кроме посещения школы он ничего не сделал.
Если глава государства приезжает на девятую годовщину "торжественного присоединения" целого региона к России, то, конечно, там нужно было хотя бы собрание собрать, речь сказать, отметить это дело, военных посетить в Севастопольской бухте,
– заметил Жирнов.
Он уверен, что в Севастополе был не Путин. Он упомянул также видео из Крыма, на котором Путин активно размахивает правой рукой. Однако уже 23 года все наблюдают, что Путин ходит с правой рукой так, будто поддерживает со стороны невидимую саблю. У него она никогда не двигается.
Двойник преступника
Жирнов также отметил, что во время визита Путина в Бурятию город Улан-Удэ зачищали в течение 3 дней. Когда тот приезжал в Волгоград, там за неделю начинали красить снег и в день приезда остановили вообще все, там невозможно было ни проехать, ни пройти.
А тут он просто без охраны на машинке со встречным движением, никого не остановили, никого не предупредили. И вот ревизор такой приехал. Ну смешно это все на самом деле,
– подчеркнул эксперт.
Он отметил, что сейчас важно то, что в любом случае в Мариуполь и Севастополь приезжал двойник подозреваемого, находящегося в розыске Международного уголовного суда в Гааге.
Что известно о поездках Путина на оккупированные территории
- 18 марта российские оккупанты отмечали 9 лет по проведению так называемого "референдума" в Крыму. На остров также заехал и российский диктатор.
- Уже ночью 19 марта российские СМИ начали рассказывать, что Путин еще и прилетел в Мариуполь Он цинично разгуливал по развалинам города.
- Кремлевский диктатор, как вор, пробрался в город посреди ночи. Советник министра внутренних дел Вадим Денисенко отметил, что ни в Мариуполь, ни в Севастополь Путин не брал личных оператора и фотографа, и на это у лидера государства-агрессорки есть веская причина. Дело в том, что диктатор очень боится, и общество начинает это понимать.
- В Институте изучения войны отметили, что президент России посетил оккупированный Мариуполь, вероятно, для того, чтобы создать имидж неуязвимости и продолжить попытки презентовать себя лидером, участвовавшим в войне.