Вечером 18 и ночью на 19 марта лидер враждебного государства был в Мариуполе. Заметим, что эта поездка состоялась на фоне того, что Вооруженные Силы нашего государства провели успешную контрнаступательную атаку в районе Бахмута и на других участках фронта.
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Путин делает вид лидера, участвующего в войне
Как отметили эксперты, президент России посетил оккупированный Мариуполь, вероятно, для того, чтобы создать имидж неуязвимости и продолжить попытки презентовать себя участвовавшим в войне лидером.
Также они констатировали, что визит Путина в Мариуполь включал:
- высокопоставленные встречи с жителями;
- странную поездку по городу, где Путин якобы сам управлял автомобилем;
- брифинг с вице-премьер-министром России Маратом Хуснуллином о восстановлении Мариуполя.
Вероятно, первый визит Путина на оккупированные территории Украины – за пределами Крыма – Кремль хотел представить как спонтанную прогулку, чтобы показать Путина как непобедимого лидера военного времени, который может беззаботно посещать зону боевых действий,
– подчеркнули эксперты.
К тому же они предположили, что диктатор решил посетить этот населенный пункт, поскольку он далеко от линии фронта. Не стоит исключать и то, что таким образом "бункерный" ответил на решение Международного уголовного суда в Гааге по поводу издания ордера на его арест.
ВСУ усиливают позиции
Среди прочего, в анализе Института изучения войны говорится, что, вероятно, Вооруженные Силы провели ограниченную и локализованную контратаку вблизи Новоданиловки на Запорожье. О планах украинской армии накануне заявляли сами пропагандисты.
Визит Путина в Мариуполь, вероятно, также имел целью успокоить давний и распространенный страх в националистическом пространстве относительно возможного украинского контрнаступления. Некоторые милблогеры конкретно связывали визит Путина в Мариуполь с украинским контрнаступлением,
– предположили эксперты.
Кроме того, они со ссылкой на российские источники отметили, что "капитуляция на Юге Украины" будет личным поражением Путина.
А вот лидер военных преступников Игорь Гиркин саркастически утверждал, что российские войска "сделают все, чтобы потерпеть поражение" и чтобы "свалить во всем вину на Путина".
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"Это неправда, это все напоказ"
- Можем вспомнить напоследок лишь то, что, очевидно, посещение Путиным Мариуполя было бутафорией и красивой постановочной картинкой, к съемке которой привлекли много людей.
- Собственно, на одном из роликов, на которых "бункерный" общается якобы с местными жителями, на фоне слышно голос женщины. Она кричит о том, что "это неправда, это все напоказ".
- Вместе с тем в Кремле заявляли, что якобы решение по поводу встречи с "мариупольцами" было инициативой самого Путина. Якобы это не было запланировано заранее, что, конечно, это звучит крайне смешно.