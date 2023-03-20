Вечером 18 и ночью на 19 марта лидер враждебного государства был в Мариуполе. Заметим, что эта поездка состоялась на фоне того, что Вооруженные Силы нашего государства провели успешную контрнаступательную атаку в районе Бахмута и на других участках фронта.

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Путин делает вид лидера, участвующего в войне

Как отметили эксперты, президент России посетил оккупированный Мариуполь, вероятно, для того, чтобы создать имидж неуязвимости и продолжить попытки презентовать себя участвовавшим в войне лидером.

Также они констатировали, что визит Путина в Мариуполь включал:

высокопоставленные встречи с жителями;

странную поездку по городу, где Путин якобы сам управлял автомобилем;

брифинг с вице-премьер-министром России Маратом Хуснуллином о восстановлении Мариуполя.

Вероятно, первый визит Путина на оккупированные территории Украины – за пределами Крыма – Кремль хотел представить как спонтанную прогулку, чтобы показать Путина как непобедимого лидера военного времени, который может беззаботно посещать зону боевых действий,

– подчеркнули эксперты.

К тому же они предположили, что диктатор решил посетить этот населенный пункт, поскольку он далеко от линии фронта. Не стоит исключать и то, что таким образом "бункерный" ответил на решение Международного уголовного суда в Гааге по поводу издания ордера на его арест.

Обратите внимание! Об издании ордера на арест лидера государства-террориста стало известно 17 марта. В сообщении МКС говорится, что президент Путин причастен к похищению украинских детей из ВОТ.

ВСУ усиливают позиции

Среди прочего, в анализе Института изучения войны говорится, что, вероятно, Вооруженные Силы провели ограниченную и локализованную контратаку вблизи Новоданиловки на Запорожье. О планах украинской армии накануне заявляли сами пропагандисты.

Визит Путина в Мариуполь, вероятно, также имел целью успокоить давний и распространенный страх в националистическом пространстве относительно возможного украинского контрнаступления. Некоторые милблогеры конкретно связывали визит Путина в Мариуполь с украинским контрнаступлением,

– предположили эксперты.

Кроме того, они со ссылкой на российские источники отметили, что "капитуляция на Юге Украины" будет личным поражением Путина.

А вот лидер военных преступников Игорь Гиркин саркастически утверждал, что российские войска "сделают все, чтобы потерпеть поражение" и чтобы "свалить во всем вину на Путина".

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"Это неправда, это все напоказ"