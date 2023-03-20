Ввечері 18 та в ніч на 19 березня лідер ворожої держави був в Маріуполі. Зауважимо, що ця поїздка відбулась на тлі того, що Збройні Сили нашої держави провели успішну контрнаступальну атаку в районі Бахмута та на інших ділянках фронту.

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Путін вдає зі себе лідера, що бере участь у війні

Як зазначили експерти, президент Росії відвідав окупований Маріуполь, ймовірно, для того, аби створити імідж невразливості та продовжити спроби презентувати себе лідером, який брав участь у війні.

Також вони констатували, що візит Путіна до Маріуполя включав:

високопоставлені зустрічі з мешканцями;

дивну поїздку містом, де Путін нібито сам керував автомобілем;

брифінг з віцепрем'єр-міністром Росії Маратом Хуснулліном про відновлення Маріуполя.

Імовірно, перший візит Путіна на окуповані території України – за межами Криму – Кремль хотів представити як спонтанну прогулянку, щоб показати Путіна як непереможного лідера воєнного часу, що може безтурботно відвідувати зону бойових дій,

– наголосили експерти.

До того ж вони припустили, що диктатор вирішив відвідати саме цей населений пункт, оскільки він далеко від лінії фронту. Не варто виключати й те, що в такий спосіб "бункерний" відповів на рішення Міжнародного кримінального суду в Гаазі щодо видання ордера на його арешт.

Зверніть увагу! Про видання ордера на арешт лідера держави-терористки стало відомо 17 березня. У повідомленні МКС йдеться про те, що президент Путін причетний до викрадення українських дітей з ТОТ.

ЗСУ посилюють позиції

Серед іншого, в аналізі Інституту вивчення війни йдеться про те, що, ймовірно, Збройні Сили провели обмежену та локалізовану контратаку поблизу Новоданилівки, що на Запоріжжі. Про плани української армії напередодні заявляли самі ж пропагандисти.

Візит Путіна до Маріуполя, ймовірно, також мав на меті заспокоїти давній і поширений страх у націоналістичному просторі щодо можливого українського контрнаступу. Деякі мілблогери конкретно пов'язували візит Путіна до Маріуполя з українським контрнаступом,

– припустили експерти.

Окрім того, вони з посиланням на російські джерела вони зазначили, що "капітуляція на Півдні України" буде особистою поразкою Путіна.

А от лідер воєнних злочинців Ігор Гіркін натомість саркастично стверджував, що російські війська "зроблять усе, щоб зазнати поразки" та щоб "звалити в усьому провину на Путіна".

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"Це неправда, це все напоказ"