В понедельник утром, 20 марта, аналитики из Института изучения войны опубликовали ежедневную сводку. В ней говорится, в частности, о том, что украинские войска, вероятно, провели локализованную контратаку юго-западнее Бахмута.
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Успешное контрнаступление ВСУ под Бахмутом
Следует отметить, что удалось провести эффективные наступательные действия воинам украинской армии на фоне разговоров в России о том, что Киев планирует операции в районе Бахмута. То есть враг прекрасно знал о наших планах, однако, очевидно, ничего не мог с этим поделать.
Геолокационные кадры, опубликованные 19 марта, показывают, что украинские силы провели успешную контратаку юго-западнее Ивановского – 6 километров западнее Бахмута – и отбросили российские силы дальше трассы T0504 в этом районе,
– говорится в сообщении.
Кроме того, там приведено заявление спикера Восточной группировки войск, полковника Сергея Череватого. Собственно, он сообщил, что 19 марта вражеские войска совершили 25 атак в районе Бахмута, однако, вероятно, добились лишь незначительных успехов.
К тому же некоторые российские источники опубликовали подтверждение того, что колонна украинской бронетехники была размещена вдоль T0504 юго-западнее Константиновки – это 22 километра юго-западнее Бахмута. Они также предполагали, что украинские силы готовятся к контрнаступательной операции.
Россия ежедневно теряет сотни бойцов на Бахмутском направлении
- Неудивительно, что захватчики не могут удержать тактическую инициативу под Бахмутом на Донетчине, ведь руководство вражеской армии относится к своим бойцам как к "пушечному мясу", фактически ликвидируя потенциальный человеческий ресурс для наступлений и обороны.
- Кстати, недавно появились данные относительно того, сколько именно зеков-оккупантов погибло за последние месяцы. Как пишут СМИ, с начала этого года около 1 000 заключенных отправились к Кобзону. Подавляющая часть – именно из-под Бахмута.
- Приведем также уже упомянутое заявление спикера ВСУ Сергея Череватого. Он констатировал, что российские силы атакуют украинские позиции "по инерции", однако это им не помогает. Поэтому и враг терпит бешеные потери.