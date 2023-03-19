Уже больше года враг ежедневно теряет сотни своих бойцов личного состава. Среди них как и "элита", так зеки, которых завербовали и отправили на войну за неимением "пушечного мяса". Расследователи проанализировали данные по потерям России в период с 1 января по 16 марта 2023 года и сказали, сколько, вероятно, зеков-оккупантов могли отправиться к Кобзону за это время.

Смотрите также В России только 2 пути: оба ведут к обнищанию

Зеки попадали в Бахмут из-за батальона "Вагнера"

Собственно, по меньшей мере, одна тысяча российских завербованных заключенных погибла на войне в Украине с начала этого года.

Только за последние две недели (от 1 марта – 24 Канал) стало известно о гибели еще более 400 заключенных. Судя по некрологам, большинство из них были участниками битв за Бахмут. Всего установлены имена 2092 заключенных российских колоний, погибших во время боевых действий на территории Украины (с февраля 2022 года – 24 Канал),

– говорится в сообщении СМИ.

Стоит отметить, что зеки попадали под Бахмут, вступая в ряды ЧВК "Вагнера", который контролирует Евгений Пригожин. Как констатировали журналисты, в марте было обнаружено новое массовое захоронение людей, которые, вероятно, воевали в составе этого батальона.

Расположен оно возле города Березовский в Свердловской области России. Местные жители населенного пункта увидели 67 недавно появившихся могил.

Обратите внимание! Цифры, приводимые журналистами, очевидно, не совсем соответствуют реальности – то есть числу оккупантов-зеков, погибших на войне против нашего государства. Это потому, что в материале речь идет только о врагах, имена которых удалось установить.

Сколько оккупантов погибло на войне