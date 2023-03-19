Уже понад рік ворог щодня втрачає сотні своїх бійців особового складу. Серед них як і "еліта", так зеки, яких завербували та відправили на війну через брак "гарматного м'яса". Розслідувачі проаналізували дані щодо втрат Росії у період від 1 січня до 16 березня 2023 року та сказали, скільки, ймовірно, зеків-окупантів могли відправитись до Кобзона за цей час.

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Зеки потрапляли в Бахмут через батальйон "Вагнера"

Власне, щонайменше одна тисяча російських завербованих ув'язнених загинула на війні в Україні від початку цього року.

Лише за останні два тижні (від 1 березня – 24 Канал) стало відомо про загибель ще понад 400 ув'язнених. Судячи з некрологів, більшість із них були учасниками битв за Бахмут. Усього встановлено імена 2 092 ув'язнених російських колоній, які загинули під час бойових дій на території України (від лютого 2022 року – 24 Канал),

– йдеться в повідомленні ЗМІ.

Варто зазначити, що зеки потрапляли під Бахмут, вступаючи у лави ПВК "Вагнера", що контролює такий собі Євгеній Пригожин. Як констатували журналісти, у березні було виявлено нове масове поховання людей, які, ймовірно, воювали у складі цього батальйону.

Розташоване воно біля міста Березовського у Свердловській області Росії. Місцеві жителі населеного пункту побачили 67 могил, що там недавно з'явилися.

Зверніть увагу! Цифри, що наводять журналісти, очевидно, не зовсім відповідають реальності – себто тому числу окупантів-зеків, що загинули на війні проти нашої держави. Це тому, що в матеріалі йдеться лише про тих ворогів, імена яких вдалось встановити.

Скільки окупантів загинуло на війні