Уже понад рік ворог щодня втрачає сотні своїх бійців особового складу. Серед них як і "еліта", так зеки, яких завербували та відправили на війну через брак "гарматного м'яса". Розслідувачі проаналізували дані щодо втрат Росії у період від 1 січня до 16 березня 2023 року та сказали, скільки, ймовірно, зеків-окупантів могли відправитись до Кобзона за цей час.
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Зеки потрапляли в Бахмут через батальйон "Вагнера"
Власне, щонайменше одна тисяча російських завербованих ув'язнених загинула на війні в Україні від початку цього року.
Лише за останні два тижні (від 1 березня – 24 Канал) стало відомо про загибель ще понад 400 ув'язнених. Судячи з некрологів, більшість із них були учасниками битв за Бахмут. Усього встановлено імена 2 092 ув'язнених російських колоній, які загинули під час бойових дій на території України (від лютого 2022 року – 24 Канал),
– йдеться в повідомленні ЗМІ.
Варто зазначити, що зеки потрапляли під Бахмут, вступаючи у лави ПВК "Вагнера", що контролює такий собі Євгеній Пригожин. Як констатували журналісти, у березні було виявлено нове масове поховання людей, які, ймовірно, воювали у складі цього батальйону.
Розташоване воно біля міста Березовського у Свердловській області Росії. Місцеві жителі населеного пункту побачили 67 могил, що там недавно з'явилися.
Скільки окупантів загинуло на війні
- У Генштабі 19 березня повідомили, що станом на цей день відомо про 164 910 ліквідованих ворожих бійців. Лише за попередню добу до Кобзона відправилось 700 окупантів та 20 їхніх танків.
- Окрім того, стало відомо, що протягом доби Авіація Сил оборони ЗСУ завдала удару по російському зенітно-ракетному комплексу, а також 6 ударів по районах зосередження особового складу ворога, його військової техніки та складу боєприпасів.