Такое мнение в эфире 24 Канала выразил российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко. Он обратил внимание, что во время встречи с самопровозглашенным лидером Чечни Рамзаном Кадыровым Путин ухватился за стол, словно боялся упасть.

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Путин отвергает идею двойников

Яковенко отметил, что российский диктатор начинает исключать идею отправлять в публичное пространство своих двойников. В настоящее время Путин может использовать голограммы.

Я думаю, что он перешел от тактики изображения себя в виде двойников к голограммам. И мы уже можем увидеть его и на космической станции, и под водой, и в истребителе,

– предположил он.

Оппозиционный журналист подчеркнул, что во время встречи Путина с Кадыровым можно заметить двух неадекватных людей. Российский диктатор постоянно держался за стол, а самопровозглашенный лидер Чесни – едва читал из бумажки.

"На этом листе А4 буквы размером А4. Потому что иначе Кадырову трудно читать, что-то по слогам читает. Путин сидит напротив него, ухватился за стол, иначе он просто упадет. Это два абсолютно неадекватных человека", – добавил Яковенко.

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Яковенко о двойниках Путина: смотрите видео

Странное поведение Путина во время встречи с Кадыровым