Не смогла удержаться и не прокомментировать поведение Владимира Путина и президента Чечни Рамзана Кадырова ведущая 24 Канала Анастасия Норицина. Она метко подметила, что с обоими представителями российской элиты во время встречи творилось что-то странное.

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У одного руки, у другого – зрение

Анастасия Норицина потролила Кадырова и заметила, что наконец-то он показался в России и опроверг слухи о пребывании в ОАЭ.

Если присмотреться на это видео, то там действительно один за стол держится – это бункерный дед,

– заметила она.

К тому же видно, что у Кадырова серьезные проблемы со здоровьем, которые видны невооруженным глазом.

"Кадыров взял с собой листик, на котором буквы написаны таким шрифтом, что действительно вопрос возникает: "А все ли хорошо у него со зрением?" – пошутила она.

Ведущая 24 Канала пояснила, что в сети распространяется много информации о том, что недавно руководителя Чечни хотели отравить.

Анастасия Норицина прокомментировала встречу Путина и Кадырова: смотрите видео

Кадыров сдает позиции

Также не стихали версии, что Кадыров тяжело болен и даже вынужден носить пульсоксиметр на пальце. Впрочем, на видео его почему-то не видать.

И еще что-то у него руки трясутся,

– потролила Кадырова Анастасия Норицина.

Так что очевидно, что у Путина и Кадырова здоровье уже не то. Им следует подумать о последствиях такого легкомысленного поведения со своим организмом.

Кадыров болен: основное