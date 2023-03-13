Не змогла стриматися та не прокоментувати поведінку Владіміра Путіна та президента Чечні Рамзана Кадирова ведуча 24 Каналу Анастасія Норіцина. Вона влучно підмітила, що з обома представниками російської еліти під час зустрічі коїлось щось дивне.

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В одного руки, в іншого – зір

Анастасія Норіцина потролила Кадирова і зауважила, що нарешті він показався в Росії та спростував чутки про перебування в ОАЕ.

Якщо придивитися на це відео, то там дійсно один за стіл тримається – це бункерний дід,

– зауважила вона.

До того ж видно, що й у Кадирова серйозні проблеми зі здоров’ям, які видно неозброєним оком.

"Кадиров взяв із собою листочок, на якому літери написані таким шрифтом, що дійсно питання виникає: "А чи все добре у нього з зором?" – пожартувала вона.

Ведуча 24 Каналу пояснила, що у мережі шириться багато інформації про те, що донедавна очільника Чечні хотіли отруїти.

Анастасія Норіцина прокоментувала зустріч Путіна та Кадирова: дивіться відео

Кадиров здає позиції

Також не стихали версії, що Кадиров важко хворий і навіть змушений носити пульсоксиметр на пальці. Втім, на відео його чомусь не видно.

І ще щось у нього руки трясуться,

– потролила Кадирова Анастасія Норіцина.

Тож очевидно, що у Путіна і Кадирова здоров'я вже не те. Їм варто подумати про наслідки такої легковажної поведінки зі своїм організмом.

Кадиров хворий: основне