Не змогла стриматися та не прокоментувати поведінку Владіміра Путіна та президента Чечні Рамзана Кадирова ведуча 24 Каналу Анастасія Норіцина. Вона влучно підмітила, що з обома представниками російської еліти під час зустрічі коїлось щось дивне.
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В одного руки, в іншого – зір
Анастасія Норіцина потролила Кадирова і зауважила, що нарешті він показався в Росії та спростував чутки про перебування в ОАЕ.
Якщо придивитися на це відео, то там дійсно один за стіл тримається – це бункерний дід,
– зауважила вона.
До того ж видно, що й у Кадирова серйозні проблеми зі здоров’ям, які видно неозброєним оком.
"Кадиров взяв із собою листочок, на якому літери написані таким шрифтом, що дійсно питання виникає: "А чи все добре у нього з зором?" – пожартувала вона.
Ведуча 24 Каналу пояснила, що у мережі шириться багато інформації про те, що донедавна очільника Чечні хотіли отруїти.
Анастасія Норіцина прокоментувала зустріч Путіна та Кадирова: дивіться відео
Кадиров здає позиції
Також не стихали версії, що Кадиров важко хворий і навіть змушений носити пульсоксиметр на пальці. Втім, на відео його чомусь не видно.
І ще щось у нього руки трясуться,
– потролила Кадирова Анастасія Норіцина.
Тож очевидно, що у Путіна і Кадирова здоров'я вже не те. Їм варто подумати про наслідки такої легковажної поведінки зі своїм організмом.
Кадиров хворий: основне
- Чутки про проблеми його проблеми зі здоров'ям набрали обертів за останні кілька місяців. Річ у тім, що лідер Чечні сильно набрав ваги. Були кадри, де він просто-таки не може розплющити очей.
- Колишній віцепрем'єр Чечні Ахмад Закаєв, який живе в еміграції також говорив про те, що Кадиров може мати проблеми з нирками. Це пояснює його роздуте тіло.
- Під час зустрічі з ватажком бойовиків Денисом Пушиліним у Кадирова на вказівному пальці помітили медичний прилад. Пристрій схожий на переносний пульсоксиметр, що стежить за рівнем кисню у крові.