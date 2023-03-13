Про це 24 Каналу розповів політтехнолог, офіцер ЗСУ Тарас Березовець. За його словами, це дійсно триватиме недовго, тому що російський диктатор Владімір Путін не любить, коли хтось плутається у нього під ногами.

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Росіяни готові вбивати один одного

Тарас Березовець пояснив, що першочергово російські військові готові вбивати один одного через здобич.

Противники і регулярні кадрові підрозділи, тим більше найманці "Вагнера", регулярно здійснюють і вбивства, і насилля, і крадіжки на тимчасово окупованих територіях,

– наголосив він.

На його думку, свого часу часті випадки "непорозумінь" фіксувалися між загонами російських частин ПДВ бурятської національності та кадирівськими частинами з Республіки Чечня.

"У них такі конфлікти відбувалися регулярно на території правого берега Херсонської області. Ми це бачили по перехопленнях, і про це ж свідчили і полонені", – зосередив увагу політтехнолог.

За словами Березовця, російські найманці готові вбивати побратимів через вкрадені автівки, коштовності, гроші і в тимчасово окупованій Донеччині, Луганщині та у 2% Харківської області, що все ще залишається під контролем ворога.

Всередині російської армії конфлікти

Політтехнолог наголосив, що про ще більш серйозні проблеми відкрито говорить і сам керівник ПВК “"Вагнера" Пригожин.

"Кадрова російська армія підставляє "вагнерівців" дуже часто, у тому числі під дружній вогонь. Були випадки, коли "вагнерівці" просили артилерійської підтримки під час їхнього наступу, а російська армія навмисно чи випадково їх же накривала", – повідомив він.

Березовець розказав, що є випадки, коли кадрові війська російської армії відмовлялися йти в наступ, натомість командири відправляли на фронт "вагнерівців".

Їх не шкодують взагалі. І, навпаки, їх намагаються посилати, щоб там було більше жертв,

– зосередив увагу він.

До того ж конфлікти не вщухають на локальному рівні між керівниками "Вагнера" і командуванням російських регулярних військ.

Політичний проєкт Пригожина

Політтехнолог повідомив, що своєю чергою "вагнерівці" намагаються посилити свій вплив. Зокрема, вони приходять до школярів і проводять "уроки миру", спершу закликаючи надавати гуманітарну допомогу армії, а потім запрошуючи приєднатися до лав ПВК "Вагнера".

"Крім того, вчора був оприлюднений відеоролик від імені Пригожина, в якому він заявляє, що ПВК "Вагнера" переростає в політичний проєкт", – пояснив він.

Пригожин також повідомив, що збирається укріплюватися та набирати людей з регіонів.

"Новий політичний проєкт, за фінансуванням якого стоять перший заступник голови адміністрації Путіна Сєргєй Кирієнко та Ігор Сєчин, формальний менеджер "Роснафти", – наголосив він.

За словами політтехнолога, такі дії все ж небезпечні для самого Пригожина.

Пригожин зараз починає велику гру, в якій його починає підтримувати частина оточення російського диктатора. Це все залежить від того, чи не заграється Пригожин,

– додав він.

Березовець пояснив, що кум Путіна явно переходить межі, тому що публічно висловлюється про російське військове командування, російських політичних діячів, не шкодуючи для них слів.

"Рано чи пізно він набридне Путіну і стане проблемою. Як відомо, в Кремлі проблеми вирішують найпростішим способом – усуненням", – наголосив політтехнолог.

Він переконаний, що гра Пригожина закінчиться фіаско.

Підкріплення "вагнерівців" у Криму

Березовець розказав, що на території окупованого Криму у Пригожина зараз є свої окремі табори.

Ймовірно, там готуються нові підрозділи ПВК "Вагнера". Втім, їх не відправляють на фронт, а залишають у Криму.

Для чого, якщо там є підрозділи регулярної російської армії? От у чому інтрига,

– переконаний він.

Політтехнолог припустив, що скоро все стане відомо.

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