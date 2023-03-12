Цікаво, що сам Пригожин переконує, що після боїв за Бахмут ПВК "Вагнера" він перетворить на жорстку ідеологічну елітну паралельну військову організацію. Що б він не говорив, а плани свої вже частково починає втілювати у життя, промиваючи мізки молоді.

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Вербують юних росіян

Як зазначають в Інституті з вивчення війни, останнім часом ПВК "Вагнера" розширює свої рекрутингові центри по території усієї Росії. Мовиться про центри та програми, які орієнтовані саме на вербування до війська молоді.

Наприклад, російське регіональне джерело новин заявило 11 березня про відкриття 6 рекрутингових центрів у школах і дитячо-юнацьких спортивних клубах Алтайського, Забайкальського, Красноярського країв, а також Іркутської області.

Але і це ще не все. Так, 11 березня стало відомо, що російське міноборони в Апатитах Мурманської області запросило на профорієнтаційний урок співробітників "Вагнера". Вони розповідали дітям "героїчні історії" та займалися рекламою молодіжної групи "Маленький Вагнер", а також літнього табору у Криму.

ПВК "Вагнера", ймовірно, прагне завербувати більш вразливих новобранців за допомогою цих кампаній, орієнтованих на молодь, і прищепити їм екстремістську ідеологію російського ультранаціоналізму, яку сповідує Пригожин,

– наголошують в Інституті.

Укладачі звіту не виключають, що Пригожин намагається реструктурувати ПВК "Вагнера" у жорстку ідеологічну елітну паралельну військову організацію. Таким чином він прагне відвести їй особливу роль серед російських військ в Україні. Адже раніше вона полягала винятково у забезпеченні тактичних переваг. Але вона вичерпала себе після ймовірної кульмінації діяльності ПВК "Вагнера" під Бахмутом, підкреслюють в Інституті.

Вагнерівці закінчуються