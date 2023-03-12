Интересно, что сам Пригожин убеждает, что после боев за Бахмут ЧВК "Вагнера" он превратит в жесткую идеологическую элитную параллельную военную организацию. Что бы он ни говорил, а свои планы уже частично начинает воплощать в жизнь, промывая мозги молодежи.

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Вербуют юных россиян

Как отмечают в Институте по изучению войны, в последнее время ЧВК "Вагнера" расширяет свои рекрутинговые центры по всей России. Речь идет о центрах и программах, ориентированных именно на вербовку в армию молодежи.

К примеру, российский региональный источник новостей заявил 11 марта об открытии 6 рекрутинговых центров в школах и детско-юношеских спортивных клубах Алтайского, Забайкальского, Красноярского краев, также Иркутской области.

Но это еще не все. Так, 11 марта стало известно, что российское минобороны в Апатитах Мурманской области пригласило на профориентационный урок сотрудников "Вагнера". Они рассказывали детям "героические истории" и занимались рекламой молодежной группы "Маленький Вагнер", а также летнего лагеря в Крыму.

ЧВК "Вагнера", вероятно, стремится завербовать более уязвимых новобранцев с помощью этих кампаний, ориентированных на молодежь, и привить им исповедующую Пригожиным экстремистскую идеологию российского ультранационализма,

– отмечают в Институте.

Составители отчета не исключают, что Пригожин пытается реструктурировать ЧВК "Вагнера" в жесткую идеологическую элитную параллельную военную организацию. Таким образом он стремится отвести ей особую роль среди российских войск в Украине. Ведь раньше она заключалась исключительно в обеспечении тактических преимуществ. Но она исчерпала себя после вероятной кульминации деятельности ЧВК "Вагнера" под Бахмутом, подчеркивают в Институте.

Вагнеровцы заканчиваются