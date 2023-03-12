Интересно, что сам Пригожин убеждает, что после боев за Бахмут ЧВК "Вагнера" он превратит в жесткую идеологическую элитную параллельную военную организацию. Что бы он ни говорил, а свои планы уже частично начинает воплощать в жизнь, промывая мозги молодежи.
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Вербуют юных россиян
Как отмечают в Институте по изучению войны, в последнее время ЧВК "Вагнера" расширяет свои рекрутинговые центры по всей России. Речь идет о центрах и программах, ориентированных именно на вербовку в армию молодежи.
К примеру, российский региональный источник новостей заявил 11 марта об открытии 6 рекрутинговых центров в школах и детско-юношеских спортивных клубах Алтайского, Забайкальского, Красноярского краев, также Иркутской области.
Но это еще не все. Так, 11 марта стало известно, что российское минобороны в Апатитах Мурманской области пригласило на профориентационный урок сотрудников "Вагнера". Они рассказывали детям "героические истории" и занимались рекламой молодежной группы "Маленький Вагнер", а также летнего лагеря в Крыму.
ЧВК "Вагнера", вероятно, стремится завербовать более уязвимых новобранцев с помощью этих кампаний, ориентированных на молодежь, и привить им исповедующую Пригожиным экстремистскую идеологию российского ультранационализма,
– отмечают в Институте.
Составители отчета не исключают, что Пригожин пытается реструктурировать ЧВК "Вагнера" в жесткую идеологическую элитную параллельную военную организацию. Таким образом он стремится отвести ей особую роль среди российских войск в Украине. Ведь раньше она заключалась исключительно в обеспечении тактических преимуществ. Но она исчерпала себя после вероятной кульминации деятельности ЧВК "Вагнера" под Бахмутом, подчеркивают в Институте.
Вагнеровцы заканчиваются
- Начнем с того, что спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый ранее заявил, что история ЧВК "Вагнера" подходит к концу. По его словам, на Донецком направлении осталось еще несколько тысяч наемников. Причем они оказались в очень невыгодном для них положении.
- Тем временем градус напряжения растет. Окружение Путина, рассказывают журналисты, просит "укротить" Пригожина. Причиной тому стала его резкая критика минобороны и генштаба России.
- К слову, Пригожин еще и заявил, что хочет баллотироваться в президенты Украины. На это отреагировал секретарь СНБО Алексей Данилов. Он назвал главу ЧВК "Вагнера" больным человеком и подчеркнул, что этого сделать ему никто не даст.