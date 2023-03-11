Такое мнение в эфире 24 Канала выразил российский публицист и оппозиционный политик из США Андрей Пионтковский. По его словам, Пригожину выгодное поражение российских войск в Бахмуте, ведь тогда он назовет виновных и получит еще больше поддержки от россиян.

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Есть опасность для Путина

Пионтковский отметил, что конфликты между генштабом России и Пригожиным небезопасны для самого Путина. Ряд значимых лиц в российском обществе уже поддерживают владельца ППК "Вагнер", эти настроения постоянно растут.

В этой патриотической тусовке зреет мнение, что фюрер ненастоящий. Он (Путин – 24 Канал) не смог наказать коррупционеров, генералов, проигрывающих на войне. Вот национальный герой. Эти настроения растут, Пригожин активно на них играет,

– считает он.

Российский публицист подчеркнул, что конфликт внутри российского руководства активно продолжается. Пригожин заинтересован в поражении россиян в Бахмуте, ведь тогда он сможет назвать виновных и получить еще больше поддержки.

"Рано или поздно Пригожина "уберут". В случае поражения он становится провидцем, предупреждающим армию и народ об измене генштаба. Я думаю, что даже он играет на поражение россиян в районе Бахмута", – добавил Пионтковский.

Пионтковский об угрозе Путину в лице Пригожина: смотрите видео

ISW о ситуации вокруг Бахмута