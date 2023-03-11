Таку думку в ефірі 24 Каналу висловив російський публіцист і опозиційний політик зі США Андрій Піонтковський. За його словами, Пригожину вигідна поразка російських військ у Бахмуті, адже тоді він назве винних та отримає ще більше підтримки від росіян.
Читайте також Пригожин не просто "тоне", з нього "вибивають" ресурси, – Фейгін
Існує небезпека для Путіна
Піонтковський зазначив, що конфлікти між генштабом Росії та Пригожиним небезпечні для самого Путіна. Низка значущих осіб у російському суспільстві вже підтримують власника ПВК "Вагнер", ці настрої постійно зростають.
У цій патріотичній тусовці зріє думка, що фюрер несправжній. Він (Путін – 24 Канал) не зміг покарати корупціонерів, генералів, які програють на війні. Ось є національний герой. Ці настрої ростуть, Пригожин активно на них грає,
– вважає він.
Російський публіцист підкреслив, що конфлікт всередині російського керівництва активно триває. Пригожин наразі зацікавлений у поразці росіян у Бахмуті, адже тоді він зможе назвати винних та отримати ще більше підтримки.
"Рано чи пізно Пригожина "приберуть". У випадку поразки він стає провидцем, який попереджував армію та народ про зраду генштабу. Я думаю, що навіть він грає на поразку росіян в районі Бахмута", – додав Піонтковський.
Піонтковський про загрозу для Путіна в особі Пригожина: дивіться відео
ISW про ситуацію навколо Бахмута
- Росіяни продовжують наступати на Бахмут. Ситуація там вкрай складна та динамічна. Росіяни продовжують стягувати додаткові ресурси до Бахмута. Ймовірно, вагнерівці очікують на допомогу, перш ніж продовжити наступати до міста зі східного напрямку.
- В ISW припустили, що 9 березня російські війська, ймовірно, просунулися на північний захід від Бахмута. Експерти зробили такий висновок з із заяв Євгенія Пригожина, який повідомив, що ПВК "Вагнер" повністю захопили Дубово-Василівку (6 кілометрів на північний захід від Бахмута). Опубліковані 9 березня кадри з геолокацією вказують на те, що сили пвк "Вагнер", ймовірно, захопили селище.
- Зазначається, що українські сили, ймовірно, відтіснили російські війська від Хромового, а повідомлення про наведення понтонних мостів дозволяють припустити, що українські сили зміцнюють свої позиції довкола критично важливих наземних рубежів зв'язку біля Хромового.
- Експерти повідомили, що наступальна операція вагнерівців у східному Бахмуті, схоже, увійшла до тимчасової тактичної паузи. Також залишається незрозумілим, чи збережуть вагнерівці свою оперативну перевагу у майбутніх наступах росіян у місті.