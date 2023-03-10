Росіяни продовжують стягувати додаткові ресурси до Бахмута. Ймовірно, "вагнерівці" очікують на допомогу, перш ніж продовжити наступати до міста зі східного напрямку.

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Наразі окупанти найактивніші на північному заході від Бахмута

В ISW припустили, що 9 березня російські війська, ймовірно, просунулися на північний захід від Бахмута. Експерти зробили такий висновок з із заяв Євгенія Пригожина, який повідомив, що ПВК "Вагнер" повністю захопили Дубово-Василівку (6 кілометрів на північний захід від Бахмута). Опубліковані 9 березня кадри з геолокацією вказують на те, що сили Вагнера, ймовірно, захопили селище. На додачу Генштаб ЗСУ повідомив, що 8 березня російські війська провели щонайменше 30% своїх наступальних операцій в Україні на північний захід від Бахмута.

Проте є й напрямки, з яких окупантів вдалося вибити. У Генштабі не повідомляли про напади російських військ у районі Хромове з 1 березня, а українські сили відновили річкові переправи у цьому районі після того, як росіяни 4 березня зруйнували там міст.

ISW оцінила, що українські сили, ймовірно, відтіснили російські війська від Хромового, а повідомлення про наведення понтонних мостів дозволяють припустити, що українські сили зміцнюють свої позиції довкола критично важливих наземних рубежів зв'язку біля Хромового.

Російські сили можуть тимчасово зосередити свої оперативні зусилля на північний захід від Бахмута, щоб створити умови для майбутніх наступальних операцій, спрямованих проти цих укріплених українських позицій у районі Хромове або мають намір обійти їх у ширшому оточенні,

– заявили в ISW.

Наступ росіян на східному Бахмуті, схоже, завмер

Експерти повідомили, що наступальна операція "вагнерівців" у східному Бахмуті, схоже, увійшла до тимчасової тактичної паузи. Також залишається незрозумілим, чи збережуть "вагнерівці" свою оперативну перевагу у майбутніх наступах росіян у місті.

Повідомлень про те, що бойовики Вагнера ведуть наступальні операції зі східного Бахмута до центральних районів міста, не надходило. Раніше повідомлялося, що 7 березня російські війська захопили весь східний Бахмут, розташований на схід від річки Бахмутка. Проте оскільки російські сили добивалися цього 9 місяців з великим виснаженням сил, ймовірно, вони не готові до форсування річки Бахмутка й рухатися тим напрямком до центру міста.

Схоже, фронтальний наступ на східний Бахмут потребував значної кількості особового складу та ресурсів. І поки що незрозуміло, чи досягнув наступ кульмінації на цьому напрямку. Офіційний представник Східного угруповання військ України Сергій Череватий 9 березня заявив, що останнім часом до Бахмуту прибуло дедалі більше російських повітряно-десантних та механізованих підкріплень.

Прибуття до цього району збільшеної кількості звичайних російських сил може вказувати на те, що російські сили мають намір компенсувати можливу кульмінацію наступальних операцій Вагнера у Бахмуті новими звичайними військами,

– додали в ISW.

Вони припустили, що "вагнерівці" можуть взяти тимчасову тактичну паузу, щоб дочекатися підкріплення і поповнити свої запаси перед продовженням важкого наступу.