У місті була проведена ротація, тобто ті війська, що перебували там давно, відвели на відновлення боєздатності, а на їхнє місце завели елітні свіжі війська, які готові боротися. Про це 24 Каналу розповів військовий експерт Павло Нарожний.
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Нарожний розповів, чому Збройним силам України наразі важливо утримувати Бахмут Донецької області.
Місто є зручним для оборони
Українським захисникам вдалося відновити контроль над дорогою, якою ведеться постачання у цей район. Вона прострілюється, там є кілька точок де ворог стоїть на відстані 5 – 7 кілометрів і може діставати мінометами, але постачання триває.
Найголовніше, чому вся ця історія навколо Бахмута – він є дуже зручним з точки зору оборони,
– зауважив військовий експерт.
Він пояснив, що через тамтешню річку Бахмутка підірвані усі мости, навколо є пагорби, з яких зручно атакувати артилерією, а також міські забудови, за якими можна переховуватися та завдавати ударів по російських загарбниках.
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Бахмут стане підґрунтям для українського контрнаступу
Водночас якщо ЗСУ відійдуть від Бахмута, то ворог продовжить свій наступ і нам доведеться зупиняти його вже на підступах до Слов'янська та Краматорська. Ба більше, якщо росіянам вдасться вщент зруйнувати Бахмут, то ці міста може спіткати така ж доля. А ЗСУ доведеться утримувати лінію оборони в іншому місці.
Що важливо, наразі українські захисники перемелюють велику кількість окупантів в районі Бахмута. ЗСУ утримують тут велику кількість елітних військ Росії: найкращі підрозділи ПВК "Вагнера", морську піхоту, десантників тощо.
"Усі вони здійснюють спроби штурму Бахмута й не наступають на інших напрямках. У такий спосіб готується підґрунтя для українського контрнаступу. Всі чудово знають, де перебувають кращі російські війська й це означає, що на інших напрямках їх немає і там ми можемо контратакувати", – підкреслив військовий експерт.
Останні новини з Бахмута
- Аналітики Інституту вивчення війни вважають, що бої за Бахмут стануть кульмінацією російсько-української війни. Після цієї битви наступальний потенціал ворога вичерпається, а ЗСУ можуть перейти в контрнаступ.
- Колишній радник міністра внутрішніх справ Ростислав Смірнов зауважив, що місто вже стало кульмінацією. На його думку, українські війська утримуватимуть його, поки не виникне велика загроза оточення.
- Росіяни настільки міцно вчепились в ідею захоплення Бахмута, що згодні на будь-які втрати, аби тільки окупувати зруйноване місто. Військовий експерт Петро Черник висловив думку, що через великі втрати в боях за місто, загарбники психологічно налаштовані захопити Бахмут.
- Речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий повідомив, що на цьому напрямку Росія підсилює свої війська повітряно-десантними підрозділами. Окупанти продовжують використовувати тактику малих піхотних груп.