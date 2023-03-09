Про це 24 Каналу розповів військовий експерт Петро Черник. За його словами, росіяни не відмовляться від захоплення Бахмута, бо занадто багато втратили там живої сили та техніки.

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Будуть вмирати десятками тисяч

Петро Черник зазначив, що російський диктатор Владімір Путні віддав вже чи то 8, чи то 9 наказ про вихід Росії на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей, що російська армія буде робити все заради захоплення Бахмута.

Бахмут для них – це вже психологічний момент. Це вже такий своєрідний пунктик, вони вже з нього вийти не зможуть. Там покладено так багато живої сили, техніки та озброєння, а Путін віддав не то 8, не то 9 наказ про вихід на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей, що дійсно вони будуть вмирати десятками тисяч допоки не реалізують це завдання,

– сказав Черник.

Військовий експерт додав, що зараз Україна витримує їхній шалений опір, а в Бахмуті вирішується стратегічне задання з перемелювання ПВК "Вагнер". Черник переконаний, що там дійсно знищується стратегічний наступальний потенціал ворога.

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Окрім цього військовий експерт зазначив, що загалом Бахмут та його околиці – це важливий район, який розташованій на висоті та дозволяє контролювати територію навколо.

Він пояснив, що є важливим те, що від Бахмута до залізничного вузла Дебальцевого – 42 кілометри, при цьому HIMARS мають дальність пострілів 84 кілометри. Також в районі Бахмута є мережа доріг, а це означає вигідне розташування для контрнаступу ЗСУ у бік Сєвєродонецька та Лисичанська.

Також, за словами Черника, відбивати території завжди важче, ніж утримувати, тому ЗСУ тримає Бахмут доти, доки є логіка. Але при цьому він зазначив, що головним завдання – є виграти війну, а битви можуть бути програні.

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