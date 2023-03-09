Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Петр Черник. По его словам, россияне не откажутся от захвата Бахмута, потому что слишком многое потеряли там живой силы и техники.

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Будут умирать десятками тысяч

Петр Черник отметил, что российский диктатор Владимир Путни отдал уже 8 или 9 приказ о выходе России на административные границы Донецкой и Луганской областей, поэтому российская армия будет делать все ради захвата Бахмута.

Бахмут для них – это уже психологический момент. Это такой своеобразный пунктик, они уже из него выйти не смогут. Там положено так много живой силы, техники и вооружения, а Путин отдал не то 8, не то 9 приказ о выходе на административные границы Донецкой и Луганской областей, что действительно они будут умирать десятками тысяч, пока не реализуют эту задачу,

– сказал Черник.

Военный эксперт добавил, что сейчас Украина выдерживает их яростное сопротивление, а в Бахмуте решается стратегическое задание по перемалыванию ЧВК "Вагнер". Черник убежден, что там действительно уничтожается стратегический наступательный потенциал врага.

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Кроме того, военный эксперт отметил, что в целом Бахмут и его окрестности – это важный район, который расположен на высоте и позволяет контролировать территорию вокруг.

Он объяснил, что важно то, что от Бахмута до железнодорожного узла Дебальцево – 42 километра, при этом HIMARS имеют дальность выстрелов 84 километра. Также в районе Бахмута есть сеть дорог, что означает выгодное расположение для контрнаступления ВСУ в сторону Северодонецка и Лисичанская.

Также, по словам Черника, отбивать территории всегда труднее, чем содержать, поэтому ВСУ держит Бахмут, пока есть логика. Но при этом он отметил, что главной задачей является выиграть войну, а битвы могут быть проиграны.

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