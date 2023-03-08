Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Андрей Крамаров. По его словам, оккупанты пытаются подать свой выход в восточную часть города как "большое достижение".

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Крамаров подчеркнул, что на самом деле российские захватчики не установили никакого контроля нигде в Бахмуте.

"Восточная часть города – это зона активных боевых действий, которой она является уже 2 месяца", – сказал военный эксперт.

Почему оккупантам удалось зайти в восточную часть Бахмута

По его словам, российские войска смогли проникнуть на восточные окраины Бахмута только по одной причине.

После 2 месяцев тяжелых боев восточная часть Бахмута сейчас напоминает картину в Марьинке. Там полностью разрушена застройка и нет мест, где можно было бы разместить огневые точки или какие-то укрепления,

– объяснил Крамаров.

Однако продвигаться дальше россияне не могут. На их пути возникло естественное препятствие – река Бахмутка.

"Любая река является достаточно весомым препятствием, особенно для штурмовых действий и для перехода техники. Поскольку это зона прямого огневого контакта, навести там понтонную переправу у оккупантов нет шансов", – сказал военный эксперт.

Андрей Крамаров рассказал о ситуации в Бахмуте: смотрите видео

Что будет в случае ухода ВСУ от города

Ряд военных аналитиков считает, что ВСУ придется покинуть Бахмут в случае угрозы полного окружения.

По словам Крамарова, если украинские защитники отойдут от города, то следующим большим препятствием для оккупантов станут холмы, на которых расположен город Часов Яр.

Сейчас там находится наша артиллерия, которая держит под огневым контролем город Бахмут. То есть, даже если мы выйдем за административные окраины Бахмута, то на этом битва за этот рубеж не закончится,

– подчеркнул военный эксперт.

Он добавил, что украинская артиллерия будет активно уничтожать вражеские войска в Бахмуте. Тем более что россияне бросили на этот участок фронта свои самые боеспособные подразделения – десантно-штурмовые войска.

"Там сейчас находится все самое лучшее, что есть у российской армии. Это касается и техники", – отметил Крамаров.

У россиян – большие проблемы с техникой

Как рассказал военный эксперт, сейчас россияне у Бахмута активно используют – и соответственно, теряют тоже – танки T-80БВ.

Учитывая, что танков Т-90 у России на сегодняшний день почти не осталось, то именно T-80 у оккупантов сейчас является самым современным танком. Когда же у них кончатся и T-80БВ, то им можно было бы перейти на T-72. Но с этими танками у них тоже очень плохая ситуация,

– сказал Крамаров.

По его словам, когда в России закончатся и эти танки, то в ход пойдут "новейшие" советские T-62 с "активной" броней, которая разрушает при детонации сам танк.

Ситуация в Бахмуте: коротко