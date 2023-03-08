Об этом говорится в материале The Economist. В издании отмечают, что использование резервов значительно усложнило бы украинское контрнаступление.

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Как Залужный избежал ловушки россиян

Также журналисты отмечают, что битва за Бахмут привела к гораздо большим потерям со стороны России, чем Украины. В The Economist рассказали, как генерал Залужный избежал очевидной ловушки.

Вместо того, чтобы бросить значительные резервы в Бахмут для спасения города, который имеет гораздо более символическое, чем военное значение, он отправил войска за границу для тренировок на новой технике.

– говорится в материале.

То есть речь идет о том, что этой зимой россияне надеялись на то, что в боях за Бахмут Украина использует резервы, которые накапливают для контрнаступления. Издание отмечает, что Бахмут больше имеет символическую ценность, чем военную.

В то же время многие украинские воины отправили на обучение за границу, в частности на полигоне Графенвер в восточной Баварии в Германии. Там американцы проводят учения, цель которых – объединить пехоту, бронетехнику, артиллерию и другие виды боевой техники, чтобы они были задействованы вместе в боевых действиях, а не последовательно.

Ежемесячно через Графенвер будет проходить не менее 1 батальона украинских воинов. Однако западные партнеры не уверены, что их усилий достаточно – многие украинские военные среди мобилизованных имеют ограниченный военный опыт и их гораздо больше, чем можно обучать на полигоне. Кроме того, для Запада сейчас очень серьезно встает вопрос о боеприпасах.

Однако в то же время российская армия в худшем положении. Например, аналитики предполагают, что если Россия все же сможет захватить Бахмут и начнет прорываться дальше в Донецкой области, то ей нужно будет задействовать ограниченные резервы и даже опрокидывать войска по другим направлениям фронта, что сделает определенные участки уязвимыми, а это создаст возможности для нашего контрнаступления. .

В издании уверяют, что Залужный рассчитывает, что создаст три новых армейских корпуса. Каждый будет состоять из шести бригад и будет насчитывать по 20 тысяч военных – общее количество составит около 60 тысяч.

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