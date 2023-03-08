Главнокомандующий поделился мнениями относительно того, какова украинская женщина сегодня.

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Украинская женщина сегодня – кто она

"Защитница, которая рискует жизнью ради Родины. Волонтер, которая круглосуточно оказывает бесценную помощь. Врач, героически спасающий жизнь. Учительница, благодаря которой маленькие украинцы будут помнить ДНК нашей нации. А еще – руководительница компании, спортсменка, юрист, дизайнер, журналистка успешная ли представительница любой другой профессии", – отметил Залужный.

Также Залужный добавил, что украинская женщина – это "мать, которая ежесекундно просит у Бога защиты для своего ребенка, жена, которая ждет дома или которую ждут дома, дочь, которая гордится родителями, а также стала для них надежной опорой".

Он выразил благодарность каждой украинке, которая вносит бесценный вклад для нашей победы. "Каждая на своем фронте. Благодарен за самоотверженность на передовой и надежный тыл", – добавил Главнокомандующий ВСУ.

Обратите внимание! В рядах ВСУ служат более 50 тысяч женщин. Боевые медики, связисты, артиллеристки, разведчицы, служащие сфер логистики и десятки других должностей и специальностей. Все они ежедневным хлопотным трудом способствуют приближению победы.

Зеленский 8 марта поблагодарил украинских женщин

Президент Владимир Зеленский уже поздравил всех женщин с праздником. Глава государства также поблагодарил свою маму и супругу. Он поздравил с праздником своих коллег и всех женщин Украины.

Также украинский президент призвал поблагодарить своих матерей. Он заметил: пока мама жива – можно чувствовать себя ребёнком.

Обратите внимание! 8 марта – это Международный день борьбы за права женщин. А вот вся та "ванильность" о весне, а впоследствии и другие ярлыки – это попытки СССР использовать женщину в своих целях. 24 Канал собрал главную информацию о том, что не столько с 8 марта, сколько его переосмыслить и как приветствовать женщин.