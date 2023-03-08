В ГУР подчеркнули, что в рядах военной разведки Украины, как и во всех других подразделениях Сил безопасности и обороны государства, служат исключительно лица сильного пола – женщины и мужчины.

Смотрите также Мифы о 8 марта, искажающие суть праздника

Единичные права и обязанности

В ведомстве отметили, что во время войны с российскими кафиров все они руководствуются одинаковыми правами, обязанностями и присягой.

Сейчас, 8 марта, сотрудники ГУР МО Украины отмечают Международный день борьбы за права женщин с единственным призывом к Защитницам Украины – бок о бок к победе!

– говорится в сообщении.

Несокрушимые украинские защитницы

Пресс-служба 79 отдельной десантно-штурмовой бригады опубликовала фотографии наших защитниц.

Это фотографии женщин-десантников 79-ки. На них изображены представительницы разных военных специальностей: разведчицы и медики, связисты и психологи, делопроизводители и повара. Это наши сестры, которые каждый день на уровне с мужчинами рискуют своей жизнью, приближая своим неутомимым военным трудом нашу Победу. Низкий поклон вам за все, что вы делаете!

– отмечают в ведомстве.

Женщины-десантницы 79: смотрите фото

Любопытно! Также в Вооруженных силах Украины сообщили, что в рядах ВСУ служат более 50 тысяч женщин. Боевые медики, связисты, артиллеристки, разведчицы, служащие сфер логистики и десятки других должностей и специальностей. Все они ежедневным хлопотным трудом способствуют приближению победы.

Отметим, что в СБУ отметили, что "когда-то об амазонках вспоминали только в мифах, но теперь весь мир знает – это украинки".