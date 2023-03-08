В ведомстве отметили, что "когда-то об амазонках вспоминали только в мифах, но теперь весь мир знает – это украинки".
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СБУ сделала заявление до 8 марта
Вы бесстрашно сражаетесь на передовой, спасаете жизнь, держите дипломатический фронт, руководите, воспитываете, лечите, работаете ради Победы! И, конечно, вдохновляете в борьбе за свободу и независимость,
– говорится в сообщении.
СБУ выразила слова благодарности украинским женщинам. "Вы для нас – как Украина – превыше всего", – подчеркнули в ведомстве.
Обращение ВСУ
- Вооруженные Силы Украины выразили благодарность всем женщинам Украины, в том числе и всем женщинам, защищающим страну в рядах ВСУ.
- Там подчеркнули, что в течение почти года полномасштабного вторжения России в Украину мировое сообщество увидело как бесчисленное количество украинок отстаивает себя, свои общины и свою страну.
- В Международный день борьбы за права женщин Вооруженные Силы Украины выражают признательность женщинам-военнослужащим Вооруженных Сил всех стран-партнеров, в том числе и участникам двусторонних и многонациональных учебных, тренировочных, логистических и гуманитарных операций, за невероятную работу и важную роль, которую они играют и поддержки Украины.