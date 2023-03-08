В ведомстве отметили, что "когда-то об амазонках вспоминали только в мифах, но теперь весь мир знает – это украинки".

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СБУ сделала заявление до 8 марта

Вы бесстрашно сражаетесь на передовой, спасаете жизнь, держите дипломатический фронт, руководите, воспитываете, лечите, работаете ради Победы! И, конечно, вдохновляете в борьбе за свободу и независимость,

– говорится в сообщении.

СБУ выразила слова благодарности украинским женщинам. "Вы для нас – как Украина – превыше всего", – подчеркнули в ведомстве.

Обратите внимание! 8 марта – это Международный день борьбы за права женщин. А вот вся та "ванильность" о весне, а впоследствии и другие ярлыки – это попытки СССР использовать женщину в своих целях. 24 Канал собрал главную информацию о том, что не столько с 8 марта, сколько его переосмыслить и как приветствовать женщин.

Обращение ВСУ