Вооруженные Силы Украины чествуют всех женщин Украины, в том числе и всех женщин ВСУ "за лидерство и борьбу за Украину, за то, как без устали, самоотверженно и эффективно вы приближаете победу над врагами Украины".

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ВСУ выражают признательность женщинам-военнослужащим

Там подчеркнули, что в течение почти года полномасштабного вторжения России в Украину мировое сообщество увидело как бесчисленное количество украинок отстаивает себя, свои общины и свою страну.

Украина имеет уникальный опыт участия женщин в боевых действиях по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпору и сдерживанию вооруженной агрессии российской федерации с 2014 года в рамках как проведения Антитеррористической операции, Операции объединенных сил, так и уже более года отражения широкомасштабного вторжения России,

– говорится в сообщении.

В Международный день борьбы за права женщин Вооруженные Силы Украины выражают признательность женщинам-военнослужащим Вооруженных Сил всех стран-партнеров, в том числе и участникам двусторонних и многонациональных учебных, тренировочных, логистических и гуманитарных операций, за невероятную работу и важную роль, которую они играют в обеспечении помощи и поддержки Украины.



Несокрушимые украинские женщины / Фото Генштаба ВСУ

Вопросы гендерного равенства

В Генштабе отметили, что несокрушимые женщины Украины изменили свою жизнь и стали на защиту страны с оружием в руках, поддерживают и помогают войску как волонтеры, или продолжают так же смело и самоотверженно вести победные битвы на образовательном, научном, информационном, медицинском, воспитательном, экономическом, юридическом, безопасном, политическом, дипломатическом, психологическом, музыкальном, семейном, материнском, логистическом, финансовом, хозяйственном, духовном, бизнес-производственном, культурном, художественном, коммуникационном, инновационном, кибернетическом, техническом, IT-фронтах этой войны.



В ВСУ обратились к защитницам / Фото из Генштаба

Вооруженные Силы Украины имеют положительный опыт имплементации гендерных вопросов в процесс реформирования Вооруженных Сил Украины, в частности это касается стратегии реализации задач Цели партнерства Украина-НАТО G 0013 "Гендерные вопросы" в Вооруженных Силах Украины в контексте обретения ими возможностей в соответствии со стандартами НАТО, дальнейшее выполнение Резолюции Совета Безопасности ООН 1325 "Женщины, Мир, Безопасность".



Как украинские женщины защищают страну / Фото Генштаба ВСУ

В частности, Управлением правового обеспечения Генерального штаба Вооруженных Сил Украины в период 2016 – 2021 годов было уделено должное внимание вопросам гендерного равенства, результатом чего стало, что Вооруженные Силы Украины и Министерство обороны Украины приняли план действий по выполнению Резолюции 1325, в котором гендерные вопросы введены по всей вертикали структуры органов военного управления ВС Украины – от высших штабов до низших, а также в систему комплектования и военного образования. Интеграция гендерных вопросов в систему образования и обучения, что способствовало повышению уровня осведомленности о гендерной проблематике всех военнослужащих и поощрения женщин к активному участию в обучении.

Храбрые украинские женщины

В ВСУ вспомнили слова Джека Маккейна, сына покойного сенатора Джона Маккейна. 19 ноября 2022 года объявляя присуждение Премии имени сенатора Джона Маккейна за лидерство на государственной службе 2022 года в рамках Международного форума безопасности в Галифаксе Женщинам Украины, отметил:

Мы хотим отметить смелость и вклад женщин Украины. Храбрые женщины, пытающиеся уберечь свои семьи, отправляют сыновей и мужчин на войну и воюют сами, защищая страну от путинской агрессии. Женщины Украины добровольно стали героинями, чья храбрость, честь и достоинство вдохновили мир. Мир видит, как женщины по всей Украине дают отпор агрессору, спасаются вместе с семьями, помогают после бомбардировок, поддерживают военные усилия, воюют на передовой…



Мужество украинских военных / Фото Генштаба ВСУ

В ведомстве отмечают, что украинские женщины стойко держатся перед вызовом ужасных преступлений, включая убийства, пытки, насильственную депортацию, перемещение и сексуальное насилие. Несокрушимые женщины Украины могут смотреть глубоко внутрь себя и находить силу исцеляться, отстраиваться и процветать.

Вооруженные Силы Украины остаются глубоко приверженными распространению голосов женщин, признанию вашего вклада в развитие сектора безопасности и обороны.

Это справедливо сегодня во время войны. И это будет справедливо и в будущем, когда Украина победит. Вооруженные Силы Украины убеждены, что только сильные и устойчивые общества могут пережить тяжелые времена. И это то, что воплощается сегодня в Украине, в том числе благодаря силе и стойкости женщин,

– подчеркивают в ВСУ.