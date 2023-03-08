У відомстві зазначили, що "колись про амазонок згадували тільки у міфах, але тепер весь світ знає – це українки".

Дивіться також На Закарпатті зловили "церковного блогера", що називав вірян ПЦУ "сатаністами"

СБУ зробила заяву до 8 березня

Ви безстрашно воюєте на передовій, рятуєте життя, тримаєте дипломатичний фронт, керуєте, виховуєте, лікуєте, працюєте заради Перемоги! І звісно, надихаєте у боротьбі за свободу та незалежність,

– йдеться у повідомленні.

СБУ висловила слова подяки українським жінкам. "Ви для нас – як Україна – понад усе", – наголосили у відомстві.

Зверніть увагу! 8 березня – це Міжнародний день боротьби за права жінок. А ось уся та "ванільність" про весну, а згодом й інші ярлики – це спроби СРСР використати жінку у своїх цілях. 24 Канал зібрав головну інформацію про те, що не так із 8 березня, як його переосмислити і як вітати жінок.

Звернення ЗСУ