Головнокомандувач поділився думками щодо того, якою є українська жінка сьогодні.

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Українська жінка сьогодні – хто вона

"Захисниця, яка ризикує життям заради Батьківщини. Волонтерка, яка цілодобово надає безцінну допомогу. Лікарка, яка героїчно рятує життя. Учителька, завдяки якій маленькі українці пам’ятатимуть ДНК нашої нації. А ще – керівниця компанією, спортсменка, юристка, дизайнерка, журналістка чи успішна представниця будь-якої іншої професії", – зазначив Залужний.

Також Залужний додав, що українська жінка – це "мати, яка щосекунди просить у Бога захисту для своєї дитини, дружина, яка чекає вдома, або яку чекають вдома, донька, яка пишається батьками, а також стала для них надійною опорою".

Він висловив вдячні кожній українці, яка робить безцінний внесок для нашої перемоги. "Кожна на своєму фронті. Вдячний за самовідданість на передовій та надійний тил", – додав Головнокомандувач ЗСУ.

Зверніть увагу! У лавах ЗСУ служать понад 50 тисяч жінок. Бойові медики, зв’язківці, артилеристки, розвідниці, службовці сфер логістики та десятки інших посад та спеціальностей. Усі вони щоденною клопіткою працею сприяють наближенню перемоги.

Зеленський 8 березня подякував українським жінкам

Президент Володимир Зеленський вже привітав усіх жінок зі святом. Глава держави також подякував своїй мамі та дружині. Він привітав зі святом своїх колег та усіх жінок України.

Також український президент закликав подякувати своїм матерям. Він зауважив: поки мама жива – можна відчувати себе дитиною.

Зверніть увагу! 8 березня – це Міжнародний день боротьби за права жінок. А ось уся та "ванільність" про весну, а згодом й інші ярлики – це спроби СРСР використати жінку у своїх цілях. 24 Канал зібрав головну інформацію про те, що не так із 8 березня, як його переосмислити і як вітати жінок.