Глава держави також подякував своїй мамі та дружині. Він привітав зі святом своїх колег та усіх жінок України.
Важливо Радянське "свято весни й краси": що не так із 8 березня, як його переосмислити і як вітати жінок
Зеленський звернувся до українських жінок
Ми рівні, вільні, ми у міцній Україні. Мені здається, що сьогодні важливо саме подякувати усім жінкам, які працюють, навчають, навчаються, рятують, лікують, воюють за Україну. Згадати і подумати про жінок, які віддали своє життя за нашу державу,
– сказав Зеленський.
Також український президент закликав подякувати своїм матерям. Він зауважив: поки мама жива – можна відчувати себе дитиною.
"Подякуйте коханим за повагу і силу. Разом ми сильні, нездоланні, вільні і разом ми точно переможемо. Обов’язково", – наголосив Зеленський.
Привітання Зеленського з 8 березня: дивіться відео
Також до привітань з 8 березня приєднався очільник Офісу Президента України Андрій Єрмак:
8 березня. Вдячність за сміливість та силу. Щодня. Щороку,
– написав він.
Інші привітання з 8 березня
- Служба безпеки України зробила заяву до 8 березня. Там наголосили на майстерності та вмінні українських жінок, які героїчно захищають свою країну. У відомстві зазначили, що "колись про амазонок згадували тільки у міфах, але тепер весь світ знає – це українки".
- Збройні Сили України висловили вдячність усім жінкам України, зокрема, й усім жінкам, які захищають країну у лавах ЗСУ.
- У Міжнародний день боротьби за права жінок Збройні Сили України висловлюють вдячність жінкам-військовослужбовцям Збройних Сил всіх країн-партнерів, зокрема і учасницям двосторонніх та багатонаціональних навчальних, тренувальних, логістичних й гуманітарних операцій, за неймовірну роботу та важливу роль, яку вони відіграють у забезпеченні допомоги та підтримки України.