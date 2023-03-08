Глава держави також подякував своїй мамі та дружині. Він привітав зі святом своїх колег та усіх жінок України.

Важливо Радянське "свято весни й краси": що не так із 8 березня, як його переосмислити і як вітати жінок

Зеленський звернувся до українських жінок

Ми рівні, вільні, ми у міцній Україні. Мені здається, що сьогодні важливо саме подякувати усім жінкам, які працюють, навчають, навчаються, рятують, лікують, воюють за Україну. Згадати і подумати про жінок, які віддали своє життя за нашу державу,

– сказав Зеленський.

Також український президент закликав подякувати своїм матерям. Він зауважив: поки мама жива – можна відчувати себе дитиною.

"Подякуйте коханим за повагу і силу. Разом ми сильні, нездоланні, вільні і разом ми точно переможемо. Обов’язково", – наголосив Зеленський.

Привітання Зеленського з 8 березня: дивіться відео

Також до привітань з 8 березня приєднався очільник Офісу Президента України Андрій Єрмак:

8 березня. Вдячність за сміливість та силу. Щодня. Щороку,

– написав він.

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