Про це 24 Каналу розповів військовий експерт Андрій Крамаров. За його словами, окупанти намагаються подати свій вихід у східну частину міста як "велике досягнення".

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Крамаров наголосив, що насправді російські загарбники не встановили ніякого контролю ніде у Бахмуті.

"Східна частина міста – це зона активних бойових дій, якою вона вже є 2 місяці", – сказав військовий експерт.

Чому окупантам вдалося зайти у східну частину Бахмута

За його словами, російські війська змогли проникнути на східні околиці Бахмута лише з однієї причини.

Після 2 місяців важких боїв східна частина Бахмута зараз нагадує картину у Мар'їнці. Там вщент зруйнована забудова і немає місць, де можна було б розмістити вогневі точки або якісь укріплення,

– пояснив Крамаров.

Однак просуватися далі росіяни не можуть. На їхньому шляху постала природна перешкода – ріка Бахмутка.

"Будь-яка річка є досить вагомою перешкодою, особливо для штурмових дій та для переходу техніки. Оскільки це зона прямого вогневого контакту, навести там понтонну переправу окупанти не мають шансів", – сказав військовий експерт.

Андрій Крамаров розповів про ситуацію у Бахмуті: дивіться відео

Що буде у разі відходу ЗСУ від міста

Низка військових аналітиків вважають, що ЗСУ доведеться залишити Бахмут у разі загрози повного оточення.

За словами Крамарова, якщо українські захисники відійдуть від міста, то наступною великою перешкодою для окупантів стануть пагорби, на яких розташоване місто Часів Яр.

Зараз там розміщена наша артилерія, яка тримає під вогневим контролем місто Бахмут. Тобто навіть якщо ми вийдемо за адміністративні околиці Бахмута, то на цьому битва за цей рубіж не закінчиться,

– наголосив військовий експерт.

Він додав, що українська артилерія активно знищуватиме ворожі війська у Бахмуті. Тим паче що росіяни кинули на цю ділянку фронту свої найбоєздатніші підрозділи – десантно-штурмові війська.

"Там зараз перебуває все найкраще, що є у російської армії. Це стосується і техніки", – зауважив Крамаров.

У росіян – великі проблеми з технікою

Як розповів військовий експерт, зараз росіяни біля Бахмута активно використовують – і відповідно, втрачають теж – танки T-80БВ.

Враховуючи, що танків Т-90 у Росії на сьогодні майже не залишилося, то саме T-80 в окупантів зараз є найсучаснішим танком. Коли ж у них закінчаться і T-80БВ, то їм можна було б перейти на T-72. Але з цими танками у них теж дуже погана ситуація,

– сказав Крамаров.

За його словами, коли у Росії закінчаться й ці танки, то в хід підуть "новітні" радянські T-62 з "активною" бронею, яка при детонації руйнує сам танк.

Ситуація у Бахмуті: коротко