Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, прибувши на зустріч міністрів оборони країн ЄС у Стокгольмі.

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Захід має збільшити військову підтримку

За його словами, є ймовірність падіння міста найближчими днями.

Столтенберг наголосив, що Захід має посилити допомогу Україні, щоб ймовірна втрата Бахмуту не стала переломним моментом у війні.

Це лише підкреслює, що ми не повинні недооцінювати Росію. Ми повинні продовжувати підтримувати Україну,

– наголосив він.

Він зазначив, що останні декілька місяців довкола Бахмута точились запеклі бої, при цьому Росія кидала на цей напрямок все нову живу силу і техніку.

"Те, чого Росії бракує якісно, вони намагаються компенсувати кількісно. Вони зазнали великих втрат. Але водночас ми не можемо виключити, що Бахмут врешті-решт може впасти в найближчі кілька днів", – сказав Столтенберг.

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