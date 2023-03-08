Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, прибувши на зустріч міністрів оборони країн ЄС у Стокгольмі.

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Захід має збільшити військову підтримку

За його словами, є ймовірність падіння міста найближчими днями.

Столтенберг наголосив, що Захід має посилити допомогу Україні, щоб ймовірна втрата Бахмуту не стала переломним моментом у війні.

Це лише підкреслює, що ми не повинні недооцінювати Росію. Ми повинні продовжувати підтримувати Україну,
– наголосив він.

Він зазначив, що останні декілька місяців довкола Бахмута точились запеклі бої, при цьому Росія кидала на цей напрямок все нову живу силу і техніку.

"Те, чого Росії бракує якісно, вони намагаються компенсувати кількісно. Вони зазнали великих втрат. Але водночас ми не можемо виключити, що Бахмут врешті-решт може впасти в найближчі кілька днів", – сказав Столтенберг.

Яки ситуація у Бахмуті: головне

  • В Інституті вивчення війни зазначали, що росіянам бракує механізованих сил для просування у Бахмуті. Уже більш як пів року загарбники намагаються прорвати оборону Збройних Сил на цьому напрямку, однак їм не вдається це зробити.
  • Окрім того, аналітики констатували, що у ворога проблеми зі штурмовими загонами. Власне, вони занадто малі для того, аби здійснювати ефективні наступальні операції.
  • Увечері 7 березня президент Володимир Зеленський сповістив трагічну новину про загибель Дмитра "Да Вінчі" Коцюбайла. Він загинув у бою під Бахмутом.
  • Намагаючись понад 7 місяців захопити місто, окупанти зазнають там величезних втрат. У розвідці розповіли, що окупанти скаржаться на своє командування, якому байдуже на втрати.
  • Скиглить російський військовий й через відсутність ротації. З'ясувалося, що деяким щасливчикам вдалося протриматися на фронті уже рік.