Власне, найгарячішими ділянками залишаються території поблизу Вугледара й Бахмута на Донеччині та Кремінної на Луганщині. Про це йдеться у зведенні британських розвідників за 8 березня.

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Єдиної стратегії у Росії немає

Важливо сказати, щоб не планували російські окупанти, українські захисники даватимуть їм відсіч, як вони це роблять уже понад рік від початку широкомасштабної війни. Тим паче якщо єдиного плану в загарбників немає, то про які "перемоги" путінської армії може йтися.

Донедавна російське командування, ймовірно, розглядало прорив у Вугледарі як ключовий спосіб досягти оперативно-значимого прориву на українських територіях. Російські стратеги, ймовірно, зіткнулися з дилемою: спробувати наступний штурм Вугледара чи підтримувати інтенсивні бої далі на північ поблизу Бахмута та Кремінної,

– зазначено в повідомленні.

Окрім того, там згадано ймовірний візит Шойгу в зону бойових дій. Як зазначили у Лондоні, очевидно, ця поїздка стала відповіддю міноборони ворожої держави на відвідини Пригожиним свого "елітного" приватного військового батальйону "Вагнера".

Зверніть увагу! Уже не перший місяці мережею поширюється інформація, що між Пригожиним та Кремлем є конфлікт. Власне, сам ватажок вагнерівців неодноразово заявляв, що Шойгу шкодує для його найманців боєприпасів. Отже, про яку цілісну стратегію наступу можна говорити, коли у військовому керівництві ворожої держави відбуваються такі перипетії.

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