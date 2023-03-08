Власне, найгарячішими ділянками залишаються території поблизу Вугледара й Бахмута на Донеччині та Кремінної на Луганщині. Про це йдеться у зведенні британських розвідників за 8 березня.
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Єдиної стратегії у Росії немає
Важливо сказати, щоб не планували російські окупанти, українські захисники даватимуть їм відсіч, як вони це роблять уже понад рік від початку широкомасштабної війни. Тим паче якщо єдиного плану в загарбників немає, то про які "перемоги" путінської армії може йтися.
Донедавна російське командування, ймовірно, розглядало прорив у Вугледарі як ключовий спосіб досягти оперативно-значимого прориву на українських територіях. Російські стратеги, ймовірно, зіткнулися з дилемою: спробувати наступний штурм Вугледара чи підтримувати інтенсивні бої далі на північ поблизу Бахмута та Кремінної,
– зазначено в повідомленні.
Окрім того, там згадано ймовірний візит Шойгу в зону бойових дій. Як зазначили у Лондоні, очевидно, ця поїздка стала відповіддю міноборони ворожої держави на відвідини Пригожиним свого "елітного" приватного військового батальйону "Вагнера".
Яка загалом ситуація на полі бою: останні новини
- В Інституті вивчення війни зазначали, що росіянам бракує механізованих сил для просування у Бахмуті. Уже більш як пів року загарбники намагаються прорвати оборону Збройних Сил на цьому напрямку, однак їм не вдається це зробити.
- Окрім того, аналітики констатували, що у ворога проблеми зі штурмовими загонами. Власне, вони занадто малі для того, аби здійснювати ефективні наступальні операції.
- Важливо, що станом на 8 березня Росія втратила 155 530 солдатів, що, очевидно, стоїть на заваді до окупації Бахмута та інших насалених пунктів.
- Однак ворог продовжує кожного дня обстрілювати населені пункти нашої держави, зокрема, на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Шахтарському, Запорізькому, Херсонському та інших напрямках.