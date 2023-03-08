Собственно, самыми горячими участками остаются территории вблизи Угледара и Бахмута в Донецкой области и Кременной в Луганской области. Об этом говорится в сведении информации британских разведчиков за 8 марта.

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Единой стратегии в России нет

Важно сказать, чтобы не планировали российские оккупанты, украинские защитники будут давать им отпор, как они это делают уже больше года с начала широкомасштабной войны. Тем более если единого плана у захватчиков нет, то о каких "победах" путинской армии может идти речь.

До недавнего времени российское командование, вероятно, рассматривало прорыв в Угледаре как ключевой способ добиться оперативно-значимого прорыва на украинских территориях. Российские стратеги, вероятно, столкнулись с дилеммой: попробовать следующий штурм Угледара или поддерживать интенсивные бои дальше на север вблизи Бахмута и Кременной,

– указано в сообщении.

Кроме того, там упомянут вероятный визит Шойгу в зону боевых действий. Как отметили в Лондоне, очевидно, что эта поездка стала ответом минобороны враждебного государства на посещение Пригожиным своего "элитного" частного военного батальона "Вагнера".

Обратите внимание! Уже не в первые месяцы сетью распространяется информация, что между Пригожиным и Кремлем есть конфликт. Собственно, сам главарь вагнеровцев неоднократно заявлял, что Шойгу жалеет для его наемников боеприпасов. Итак, о какой цельной стратегии наступления можно говорить, когда в военном руководстве враждебного государства происходят такие перипетии.

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