В Генштабе ВСУ отчитались о ситуации на фронте по состоянию на утро 8 марта. Показываем динамику на поле с помощью интерактивной карты Deepstate.
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Россия не прекращает попыток захватить Бахмут
Как и в предыдущие недели, оккупанты основные усилия сосредотачивают на ведении наступательных действий на:
- Купянском направлении,
- Лиманском направлении,
- Бахмутском направлении,
- Авдеевском направлении,
- Шахтерском направлении.
Россияне продолжают безуспешные наступательные действия в районах Орехово-Васильевки, Дубово-Васильевки, Бахмута, Каменки, Авдеевки и Марьинки Донецкой области.
За прошедшие сутки наши защитники отразили более 100 атак противника по указанным направлениям.
Карта боевых действий в Украине
Какая ситуация на направлениях
На Купянском и Лиманском направлениях противник вел безуспешные наступательные действия в направлении населенных пунктов Гряниковка, Белогоровка, Спорное, Выемка, Невское и Федоровка.
Оккупанты вели безуспешное наступление в направлении Белогоровки: карта боевых действий
На этом направлении противник совершил артиллерийские обстрелы районов населенных пунктов Путниково, Фиголовка, Двуречная, Гряниковка и Крахмальное Харьковской области; Новоселовское, Стельмаховка, Невское, Краснопоповка и Диброва – Луганской и Терны, Ямполь, Раздолевка и Федоровка Донецкой области.
На Бахмутском направлении враг, несмотря на значительные потери, и дальше штурмует город Бахмут. Также противник ведет безуспешные наступательные действия в районах населенных пунктов Берховка, Дубово-Васильевка, Орехово-Васильевка, Богдановка, Ивановское и Клещиевка.
Россияне штурмуют Бахмут: карта боевых действий
За прошедшие сутки, только возле Орехово-Васильевки враг совершил более 30 безуспешных атак. Обстрелял из артиллерии районы населенных пунктов Орехово-Васильевка, Дубово-Васильевка, Бахмут, Богдановка, Ступочки, Предтечино, Александро-Шультино, Дилиевка, Железное и Нью-Йорк.
На Авдеевском и Шахтерском направлениях противник провел безуспешные наступательные действия в направлении населенных пунктов Александрополь, Каменка, Северное, Водяное, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области. Только у Марьинки враг совершил более 20 атак.
Возле Марьинки россияне совершили более 20 атак: карта боевых действий
Вражеским обстрелам подверглись более 25 населенных пунктов, в частности, Бердичи, Орловка, Авдеевка, Водяное, Первомайское, Невельское, Красногоровка, Новомихайловка, Угледар и Пречистовка.
На Запорожском и Херсонском направлениях противник ведет оборону. Обстрелял районы более 30 населенных пунктов, недалеко от линии столкновения, в частности, Ольговское, Затишье, Чаривное, Павловку, Приморское Запорожской области, а также Качкаровку, Милово, Змиевку, Ивановку, Херсон и Инженерное.
Силы обороны отработали по оккупантам
- Авиация Сил обороны за сутки нанесла 7 ударов по районам сосредоточения оккупантов. Также наши защитники сбили вражеский беспилотный летательный аппарат типа "Орлан-10".
- Украинские ракетчики и артиллеристы, в то же время, поразили 1 зенитный ракетный комплекс "Бук-М1-2", 5 районов сосредоточения живой силы противника, 3 склада горюче-смазочных материалов и 1 комплекс радиолокационной разведки и контроля "Зоопарк".