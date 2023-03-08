В Генштабе ВСУ отчитались о ситуации на фронте по состоянию на утро 8 марта. Показываем динамику на поле с помощью интерактивной карты Deepstate.

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Россия не прекращает попыток захватить Бахмут

Как и в предыдущие недели, оккупанты основные усилия сосредотачивают на ведении наступательных действий на:

Купянском направлении,

Лиманском направлении,

Бахмутском направлении,

Авдеевском направлении,

Шахтерском направлении.

Россияне продолжают безуспешные наступательные действия в районах Орехово-Васильевки, Дубово-Васильевки, Бахмута, Каменки, Авдеевки и Марьинки Донецкой области.

За прошедшие сутки наши защитники отразили более 100 атак противника по указанным направлениям.

Карта боевых действий в Украине

Россияне нанесли 24 авиационных и 1 ракетный удар. В частности, во время авиаударов враг запустил один "Шахид", который был сбит. Также оккупанты совершили более 60 обстрелов с РСЗО.

Какая ситуация на направлениях

На Купянском и Лиманском направлениях противник вел безуспешные наступательные действия в направлении населенных пунктов Гряниковка, Белогоровка, Спорное, Выемка, Невское и Федоровка.

Оккупанты вели безуспешное наступление в направлении Белогоровки: карта боевых действий

На этом направлении противник совершил артиллерийские обстрелы районов населенных пунктов Путниково, Фиголовка, Двуречная, Гряниковка и Крахмальное Харьковской области; Новоселовское, Стельмаховка, Невское, Краснопоповка и Диброва – Луганской и Терны, Ямполь, Раздолевка и Федоровка Донецкой области.

На Бахмутском направлении враг, несмотря на значительные потери, и дальше штурмует город Бахмут. Также противник ведет безуспешные наступательные действия в районах населенных пунктов Берховка, Дубово-Васильевка, Орехово-Васильевка, Богдановка, Ивановское и Клещиевка.

Россияне штурмуют Бахмут: карта боевых действий

За прошедшие сутки, только возле Орехово-Васильевки враг совершил более 30 безуспешных атак. Обстрелял из артиллерии районы населенных пунктов Орехово-Васильевка, Дубово-Васильевка, Бахмут, Богдановка, Ступочки, Предтечино, Александро-Шультино, Дилиевка, Железное и Нью-Йорк.

На Авдеевском и Шахтерском направлениях противник провел безуспешные наступательные действия в направлении населенных пунктов Александрополь, Каменка, Северное, Водяное, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области. Только у Марьинки враг совершил более 20 атак.

Возле Марьинки россияне совершили более 20 атак: карта боевых действий

Вражеским обстрелам подверглись более 25 населенных пунктов, в частности, Бердичи, Орловка, Авдеевка, Водяное, Первомайское, Невельское, Красногоровка, Новомихайловка, Угледар и Пречистовка.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник ведет оборону. Обстрелял районы более 30 населенных пунктов, недалеко от линии столкновения, в частности, Ольговское, Затишье, Чаривное, Павловку, Приморское Запорожской области, а также Качкаровку, Милово, Змиевку, Ивановку, Херсон и Инженерное.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Формирование вражеских наступательных группировок не обнаружено.



В то же время противник продолжает удерживать свои подразделения недалеко от государственной границы Украины. За прошедшие сутки враг совершил минометные и артиллерийские обстрелы районов населенных пунктов Черниговской, Сумской и Харьковской областей.

Силы обороны отработали по оккупантам