Какова ситуация на фронте по состоянию на утро 7 марта отчитались в Генштабе ВСУ. Также следить за динамикой на поле боя удобно с помощью интерактивной карты Deepstate. Как изменилась линия обороны за сутки – анализирует 24 Канал.

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Россия сосредоточила силы на 5 направлениях

Основные усилия оккупанты сосредоточивают на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях. За прошедшие сутки украинские воины отбили на них более 140 атак противника.

Карта боевых действий в Украине

В общей сложности противник нанес 50 авиационных и 5 ракетных ударов. В частности, во время авиаударов, враг использовал 11 "Шахидов", 9 из которых – сбиты. Также оккупанты совершили 59 обстрелов с РСЗО.

Какая ситуация на направлениях

На Купянском и Лиманском направлениях противник пытается прорвать оборону наших войск. Вел безуспешные наступательные действия в направлении населенных пунктов Гряниковка, Невское, Белогоровка и Федоровка.

Карта боевых действий на Купянском направлении

Совершил артиллерийские обстрелы районов населенных пунктов Путниково, Фиголовка, Двуречная, Гряниковка и Крахмальное Харьковской области; Новоселовское, Стельмаховка, Невское, Краснопоповка и Диброва – Луганской и Терны, Ямполь, Раздолевка и Федоровка Донецкой области.

На Бахмутском направлении противник, несмотря на значительные потери, продолжает штурмовать город Бахмут и его окрестности. За минувшие сутки, только у села Дубово-Василовка враг совершил 37 атак. Также вел наступление в районах населенных пунктов Белогоровка, Федоровка, Железнянское, Ягодное и Ивановское – успеха не имел.

Карта боевых действий на Бахмутском направлении возле села Дубово-Василовка

Артиллерийские и минометные обстрелы фиксировались в районах населенных пунктов Железнянское, Орехово-Василовка, Дубово-Василовка, Часов-Яр, Бахмут, Ивановское, Ступочки, Дружба, Торецк, Майорск и Нью-Йорк.

На Авдеевском и Шахтерском направлениях оккупанты безуспешно проводили наступательные действия в направлении населенных пунктов Новокалиново, Красногоровка, Каменка, Северное, Первомайское, Невельское и Марьинка Донецкой области. Вражеским обстрелам подверглись, в частности, Красногоровка, Каменка, Авдеевка, Тоненькое, Северное, Водяное, Первомайское, Невельское, Марьинка, Угледар и Великая Новоселка.

Карта боевых действий возле Авдеевки

На Запорожском и Херсонском направлениях противник ведет оборону. Обстрелам подверглись, в частности, Времовка Донецкой области; Гуляйполе, Заличничное, Гуляйпольское, Каменское, Таврическое Запорожской области; Никополь на Днепропетровщине, а также Змиевка, Шляхове, Херсон, Казацкое, Ольговка, Тягинка, Антоновка и Белозерка Херсонской области.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях формирование наступательных группировок захватчиков не обнаружено. За прошедшие сутки обстрелам подверглись районы населенных пунктов Сеньковка и Карповичи Черниговской области; Стариковое, Голышевское, Павловка, Волфино и Грабовское Сумской области и Ветеринарное, Стрелечья, Красное, Терновое, Огурцово, Волчанск и Бударки в Харьковской области.

Как Силы обороны отработали по оккупантам