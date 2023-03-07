С начала полномасштабного вторжения потери России достигли 154 830 человек. Также враг стремительно теряет и технику. В Генштабе подчеркнули, что потери уточняют из-за высокой интенсивности боев.
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Потери врага в технике
- танков – 3432 (+9);
- боевых бронированных машин – 6714 (+11);
- артиллерийских систем – 2456 (+23);
- РСЗО – 488 (+0);
- средства ПВО – 253 (+3);
- самолетов – 303 (+1);
- вертолетов – 289 (+0);
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 2095 (+9);
- крылатых ракет – 873 (+0);
- кораблей/катеров – 18 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн – 5323 (+16);
- специальной техники – 236 (+2).
Потери россиян в живой силе и технике
У россиян огромные потери: коротко
- Вечером 6 марта наши пограничники рассказали о ситуации в Бахмуте Донецкой области. По их данным, Вооруженные Силы Украины стоят, а враг несет колоссальные потери.
- Кроме этого, у россиян большие проблемы возле Угледара на Донетчине. Туда оккупанты отправили российский "казачий отряд", но после первых столкновений у него значительно ухудшилась ситуация. Еще хуже ситуация со 155-й бригадой морской пехоты, которая за последний месяц сменила уже 3 командира. Третьего 5 марта отконвоировали в Ростов, потому что он отказался вести свои подразделения в бой. Аргументировал позицию тем, что у них не хватает личного состава, техники и боекомплекта.
- Более того, мобилизованные из Брянской области отказываются воевать на Донбассе. Ведь за трое суток они потеряли много живой силы. Перед этим у них забрали документы и везли без приказов и объяснений в течение 14 часов.