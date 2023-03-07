С начала полномасштабного вторжения потери России достигли 154 830 человек. Также враг стремительно теряет и технику. В Генштабе подчеркнули, что потери уточняют из-за высокой интенсивности боев.

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Потери врага в технике

танков – 3432 (+9);

боевых бронированных машин – 6714 (+11);

артиллерийских систем – 2456 (+23);

РСЗО – 488 (+0);

средства ПВО – 253 (+3);

самолетов – 303 (+1);

вертолетов – 289 (+0);

БПЛА оперативно-тактического уровня – 2095 (+9);

крылатых ракет – 873 (+0);

кораблей/катеров – 18 (+0);

автомобильной техники и автоцистерн – 5323 (+16);

специальной техники – 236 (+2).



Потери россиян в живой силе и технике

У россиян огромные потери: коротко