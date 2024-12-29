Об этом рассказывает 24 Канал. По украинскому законодательству, к военной службе могут призвать лиц в возрасте от 18 до 60 лет, если они признаны годными к службе, не имеют отсрочки и не забронированы.

Читайте также Могут ли в Украине мобилизовать с 18 лет: полный перечень исключений

Кто по возрасту не подлежит мобилизации

Важно отметить, что юноши от 18 до 25 лет, которые имеют статус призывника, могут быть мобилизованы только по собственному желанию. Статус "военнообязанный" получают те, кто уже проходил службу или закончил военный вуз.

Граждане старше 60 лет не подлежат мобилизации. В то же время военнообязанных старше 50 лет могут мобилизовать только по отдельным приказам Генерального штаба ВСУ.

Категории, которые не подлежат мобилизации в 2024 году

По словам адвоката Татьяны Савченко, есть несколько ключевых оснований для освобождения от мобилизации:

Право на отсрочку

Согласно статье 23 закона "О мобилизационной подготовке и мобилизации", мобилизация не касается лиц, которые имеют законное право на отсрочку. Это может быть связано с состоянием здоровья, семейными обстоятельствами или профессиональной деятельностью.

Бронирование работников

Работники, забронированы за предприятиями или организациями, которые обеспечивают оборону или функционирование критической инфраструктуры, освобождаются от призыва.

Непригодность к службе

Лица, которых признаны непригодными к военной службе, не подлежат мобилизации. Перечень заболеваний, которые являются основанием для непригодности, определен приказом Министерства обороны №402 от 14.08.2008 года.

Снятие или исключение с воинского учета

С воинского учета исключают в следующих случаях:

смерть или пропажа без вести;

потеря гражданства Украины;

признание лица непригодным к службе;

достижение предельного возраста пребывания в запасе.

Обратите внимание, что исключение с воинского учета не всегда является окончательным. В случаях временного снятия гражданина с учета он остается военнообязанным и должен проходить медицинские осмотры и обновлять свои данные.

Как действовать, если возникают вопросы по мобилизации

В случае сомнений относительно вашего статуса или права на отсрочку, важно обращаться в военные комиссариаты или квалифицированных юристов. Соответствующая консультация поможет избежать недоразумений и защитить ваши права.