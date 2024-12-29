Про це розповідає 24 Канал. За українським законодавством, до військової служби можуть призвати осіб віком від 18 до 60 років, якщо вони визнані придатними до служби, не мають відстрочки та не заброньовані.

Читайте також Чи можуть в Україні мобілізувати з 18 років: повний перелік винятків

Хто за віком не підлягає мобілізації

Важливо зазначити, що юнаки від 18 до 25 років, які мають статус призовника, можуть бути мобілізовані лише за власним бажанням. Статус "військовозобов’язаний" отримують ті, хто вже проходив службу або закінчив військовий виш.

Громадяни старше 60 років не підлягають мобілізації. Водночас військовозобов’язаних старше 50 років можуть мобілізувати тільки за окремими наказами Генерального штабу ЗСУ.

Категорії, які не підлягають мобілізації у 2024 році

За словами адвокатки Тетяни Савченко, є кілька ключових підстав для звільнення від мобілізації:

Право на відстрочку

Згідно зі статтею 23 закону "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", мобілізація не стосується осіб, які мають законне право на відстрочку. Це може бути пов’язано зі станом здоров’я, сімейними обставинами або професійною діяльністю.

Бронювання працівників

Працівники, заброньовані за підприємствами чи організаціями, які забезпечують оборону або функціонування критичної інфраструктури, звільняються від призову.

Непридатність до служби

Особи, яких визнано непридатними до військової служби, не підлягають мобілізації. Перелік захворювань, які є підставою для непридатності, визначено наказом Міністерства оборони №402 від 14.08.2008 року.

Зняття або виключення з військового обліку

З військового обліку виключають у таких випадках:

смерть або зникнення безвісти;

втрата громадянства України;

визнання особи непридатною до служби;

досягнення граничного віку перебування в запасі.

Зверніть увагу, що виключення з військового обліку не завжди є остаточним. У випадках тимчасового зняття громадянина з обліку він залишається військовозобов’язаним і має проходити медичні огляди та оновлювати свої дані.

Як діяти, якщо виникають питання щодо мобілізації

У разі сумнівів щодо вашого статусу або права на відстрочку, важливо звертатися до військових комісаріатів або кваліфікованих юристів. Відповідна консультація допоможе уникнути непорозумінь і захистити ваші права.