Бывший советник министра внутренних дел Ростислав Смирнов в эфире 24 Канала выразил мнение, что Бахмут уже стал кульминацией. По его мнению, украинские войска будут его удерживать, пока не возникнет большая угроза окружения города.

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Кульминация в Бахмуте

По словам собеседника, уже не столь важно – выйдут ли украинские силы из Бахмута или будут защищать его до полного истощения России. Мол, город уже перевыполнил свою миссию.

То большое наступление, которым пугали всех, которым пугали наших людей, которым пугали европейцев, оно продолжается долгое время. Но давайте откровенно говорить: Соледар – это единственный город, который они смогли взять с лета 2022 года,

– отметил Ростислав Смирнов.

Он также отмечает, что для того чтобы захватить Соледар и кое-что продвинуться в Бахмуте, "вторая армия мира":

применила резервы,

провела вторую волну мобилизации,

перебросило большинство техники именно на это направление,

начала получать боеприпасы из Беларуси и опрокидывать туда же.

"С этим всем они смогли продвинуться на несколько километров, максимум – несколько десятков километров. С военной точки зрения – это "пшик", – заявил экс-советник главы МВД.

Собеседник акцентировал, что за этим "пшиком" стоят украинские военные и их героизм. Они смогли нивелировать так называемое "новое большое наступление" России.

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Пока ВСУ будут удерживать Бахмут

Бывший советник министра внутренних дел заверил, что никто не будет держать город до того момента, когда наши войска там могут попасть в кольцо. Сейчас ситуация там контролируемая, а Бахмут является одной из ключевых тем на обсуждениях Ставки Верховного главнокомандующего.

Бахмут сейчас концентрирует практически все войска России в этом направлении. Не только живую силу, но и технику. Сдерживает ее и наносит врагу чрезвычайно большие потери,

– объяснил Ростислав Смирнов.

Он отметил, что именно во время обороны Бахмута ежедневные потери россиян дошли до тысячи живой силы и десятков единиц техники. А именно это является ключевым условием весеннего контрнаступления ВСУ.

"Это истощение сил противника, это уничтожение их боевого духа и боеспособности в целом. За это время у нас готовятся новые подразделения. Это все приведет к тому, что мы сможем пойти в контрнаступление", – резюмировал собеседник.

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