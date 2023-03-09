Про це 24 Каналу сказав політолог, військовослужбовець ЗСУ Кирило Сазонов. Наразі ж, за його словами, окупанти вперлися в річку Бахмутка, де через бруд важко пересуватися і техніці, і людям.
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Бахмут ніхто здавати не збирається
Сазонов зазначив, що чутки про вихід ЗСУ із Бахмута розганяють навмисно. Насправді ж звідти вивели лише один підрозділ, тому що він потрібен Генштабу в іншому місці. Хто ж зайшов замість нього – військова таємниця. А сам Бахмут ніхто здавати не збирається.
Тому чутки про те, що ми звідси йдемо, дещо перебільшені,
– наголосив військовий ЗСУ.
За його словами, окупанти зайшли зі сходу та вперлися в річку Бахмутка, а там через бруд важко пересуватися і техніці, і людям. А ЗСУ тим часом готують нові сили для нашого контрнаступу.
Сазонов сказав, що чекає на росіян у разі взяття Бахмута: дивіться відео
Окупанти стануть мішенями, наче в тирі
Боєць ЗСУ заявив, що не варто недооцінювати Бахмут, оскільки це траса Маріуполь – Донецьк – Курдюмівка – Бахмут – Слов'янськ. Якщо ж брати до уваги Захід, то це траса на Костянтинівку через канал Сіверський Донець, на Покровськ та Дніпро. Тож це місто має певне стратегічне значення.
З іншого боку, навіть якщо вони займуть весь Бахмут, то поряд три висоти. А Бахмут у низині. Всі три висоти – наші, й для артилерії це буде просто тир тоді,
– сказав Сазонов.
Тобто, зауважив він, нічого хорошого окупанти не отримають. Але для Росії Бахмут має величезне символічне значення. Бої довкола нього тривають уже більш як пів року й окупанти вже не раз обіцяли його взяти, й навіть кілька разів заявляли про захоплення, оскільки їм дуже потрібно доповісти хоча б про якусь "перемогу".
Оборона Бахмута: що відомо
- Бахмутський напрямок і надалі лишається епіцентром бойових дій. Росіяни невпинно штурмують місто, завдаючи сотні атак на день. Саме тому актуальність утримання Бахмута постійно зростає.
- Бахмут є головним напрямком удару ворога. Як заявив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий, окупанти посилилися повітряно-десантними військами.
- В ISW пояснили, чому боротьба за це місто в Донецькій області стала стратегічно важливою. Адже раніше писали, що Бахмут за своєю суттю не є значущим в операційному чи стратегічному відношенні.