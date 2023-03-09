Об этом 24 Каналу сказал политолог, военнослужащий ВСУ Кирилл Сазонов. Пока же, по его словам, оккупанты уперлись в реку Бахмутка, где из-за грязи трудно передвигаться и технике, и людям.

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Бахмут никто сдавать не собирается

Сазонов отметил, что слухи о выходе ВСУ из Бахмута разгоняют намеренно. На самом же деле оттуда вывели только одно подразделение, потому что оно понадобилось Генштабу в другом месте. Кто же вошел вместо него – военная тайна. А сам Бахмут никто сдавать не собирается.

Поэтому слухи о том, что мы отсюда идем, несколько преувеличены,

– подчеркнул военный ВСУ.

По его словам, оккупанты зашли с востока и уперлись в реку Бахмутка, а там из-за грязи трудно передвигаться и технике, и людям. А ВСУ тем временем готовят новые силы для нашего контрнаступления.

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Оккупанты станут мишенями, как в тире

Боец ВСУ заявил, что не стоит недооценивать Бахмут, поскольку это трасса Мариуполь – Донецк – Курдюмовка – Бахмут – Славянск. Если же принимать во внимание Запад, то это трасса на Константиновку через канал Северский Донец, Покровск и Днепр. Поэтому этот город имеет определенное стратегическое значение.

С другой стороны, даже если они займут весь Бахмут, то рядом три высоты. А Бахмут в низине. Все три высоты – наши, и для артиллерии это будет просто тир тогда,

– сказал Сазонов.

То есть, заметил он, ничего хорошего оккупанты не получат. Но для России Бахмут имеет огромное символическое значение. Бои вокруг него продолжаются уже более полугода и оккупанты уже не раз обещали его взять, и даже несколько раз заявляли о захвате, поскольку им очень нужно доложить хотя бы о какой-то "победе".

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