Про це 24 Каналу розповів політтехнолог Михайло Шейтельман. За його словами, політичне значення Бахмута є тільки для окремих гравців в Росії.

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Чому росіяни воюють за Бахмут

Михайло Шейтельман зазначив, що Бахмут має політичне значення тільки для Владіміра Путіна, Євгєнія Прігожина та Сєргєя Шойгу. На думку політтехнолога, Прігожин хоче захопити Бахмут, щоб збільшити кредит довіри у Путіна.

Для Прігожина це означатиме збільшення можливостей для його ПВК та збільшення фінансування. Водночас Шойгу також хоче захопити це місто та видати це за свою перемогу.

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"Путін ніколи в житті не буде вимовляти слово Бахмут або Артемівськ, як вони його називають. Він буде говорити, що от молодці, захопили й так далі. Він буде вислуховувати доповідь Шойгу й на цьому все", – сказав Шейтельман.

Росії потрібно робити хоч щось

Політтехнолог переконаний, що Бахмут для Росії – це реальна військова ціль, бо вони далі хочуть йти на Костянтинівку. Для них це не буде легко, але їм потрібно щось робити, бо вони хочуть завадити Україні вести контрнаступ.

Зараз доля ПВК "Вагнер" не вирішується на полі бою. Це тільки ілюзія, що якщо ПВК захопить Бахмут – вона впоралась, а якщо не захоплять – значить не впоралась. Вже не впоралась. Взяти за 7 місяців Бахмут, якщо вони його візьмуть – це не досягнення,

– зазначив Шейтельман.

Він додав, що 7 місяців та велика кількість втрат заради захоплення Бахмута не можна вважати досягненням. Шейтельман підрахував, що з такими темпами, Росії знадобиться щонайменше 30 років, щоб дійти до Києва та захопити його.

Це означає, що здійснити захоплення України з таким підходом, як вони хочуть захопити Бахмут – неможливо, тому російське керівництво розмірковує над тим, як би їм в інший спосіб захопити Україну.

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